روی مدارس و مترو به عنوان پناهگاه حساب نکنید

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به وضعیت پناهگاه‌های شهری گفت: «از 518 مدرسه‌ای که به‌عنوان پناهگاه شناسایی شده‌اند، تنها حدود ده مدرسه قابلیت استفاده دارند و مدارس نمی‌توانند پاسخگوی نیاز عموم شهروندان تهران در شرایط بحرانی باشند. نصیری همچنین درباره استفاده از مترو به‌عنوان پناهگاه تأکید کرد که این فضا ظرفیت مناسبی دارد، اما همه الزامات لازم برای چنین کاربری از ابتدا پیش‌بینی نشده است.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.