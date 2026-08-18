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جمهوری آذربایجان سفیر روسیه در باکو را احضار کرد

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در اعتراض به انتشار مطالب «تحریک‌آمیز و خشونت‌ بار» در رسانه‌های روسیه، سفیر مسکو در باکو را احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۰۶
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، میخائیل یودوکیموف، سفیر مسکو در باکو به دلیل انتشار مطالب «تحریک‌ آمیز، تهدیدآمیز و حاوی خشونت» علیه مردم و دولت جمهوری آذربایجان در رسانه‌های روسیه، به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، در این نشست، اعتراض و نارضایتی باکو نسبت به مطالب اخیر منتشر شده در رسانه‌ های روسیه علیه جمهوری آذربایجان به یودوکیموف ابلاغ شد.

در این نشست به‌ویژه اظهارات مطرح‌شده علیه مردم و دولت جمهوری آذربایجان در یک برنامه منتشرشده در یکی از شبکه های اجتماعی در ۱۳ آگوست مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین به سفیر روسیه درباره اظهارات مطرح‌ شده در برنامه رادیویی «اسپوتنیک» در ۷ آگوست مبنی بر قرار گرفتن دولت جمهوری آذربایجان در «فهرست گروه‌های تروریستی و افراط‌گرای» روسیه، اظهارات توهین‌آمیز و دیدگاه‌های تحریک‌آمیز مطرح‌ شده در ۹ آگوست و شبکه تلویزیونی «اسپاس» در ۱۶ آگوست یادآوری شد.

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جمهوری آذربایجان روسیه سفیر روسیه احضار سفیر باکو
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