روبرتو کارلوس مسلمان شد و ازدواج کرد + عکس

روبرتو کارلوس، اسطوره فوتبال برزیل، با سهیله الطاهری، مدیر برنامه و فعال حوزه فوتبال با اصالت مراکشی و لبنانی، در برزیل ازدواج کرد.

به گزارش، چند روز پس از ازدواج کریستیانو رونالدو با جورجینا رودریگز، نام یکی دیگر از اسطوره‌های فوتبال جهان به دلیل ازدواجش مورد توجه قرار گرفته است. روبرتو کارلوس، ستاره سابق رئال مادرید و تیم ملی برزیل، مراسم ازدواج خود با سهیله الطاهری را در برزیل برگزار کرد.

تصاویر منتشرشده از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص در میان کاربران عرب و مسلمان، توجه زیادی خود جلب کرده است. دلیل اصلی این توجه، علاوه بر شهرت روبرتو کارلوس، پیشینه عربی عروس و همچنین برگزاری مراسم عقد با حال‌وهوایی اسلامی است.

اسطوره فوتبال برزیل مسلمان شد

جهاد حماده، یکی از نمایندگان جامعه مسلمان در برزیل، فاش کرد که روبرتو کارلوس، اسطوره فوتبال برزیل، حدود یک ماه پیش از او بازدید کرده و شهادتین را بر زبان آورده و اعلام کرده که به اسلام گرویده است.

روبرتو کارلوس و سهیله الطاهری مراسم ازدواج خود را در فضایی خانوادگی و خصوصی در برزیل برگزار کردند. یکی از جزئیاتی که در تصاویر منتشرشده بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، برگزاری عقد اسلامی بود.

در تصاویر، یک روحانی با لباس سنتی در حالی که پرونده مربوط به عقد ازدواج را در دست دارد، دیده می‌شود و عروس در کنار روبرتو کارلوس نشسته و پارچه‌ای سفید روی سرش قرار داده است.

این مراسم برخلاف بسیاری از جشن‌های مجلل و پرزرق‌وبرقی که در سال‌های اخیر از ستاره‌های فوتبال دیده شده، حال‌وهوایی ساده‌تر و خصوصی داشت و زوج تازه‌ازدواج‌کرده تلاش کردند بخش رسمی و معنوی مراسم را پررنگ کنند.

عروس روبرتو کارلوس کیست؟

سهیله الطاهری، چهره‌ای کاملاً بیگانه با دنیای فوتبال نیست. او به عنوان مدیر برنامه بازیکنان و ایجنت دارای مجوز فیفا فعالیت می‌کند و در اسپانیا اقامت دارد.



الطاهری اصالت مراکشی و لبنانی دارد و فعالیت حرفه‌ای او به مدیریت و پیگیری مسیر حرفه‌ای بازیکنان فوتبال مربوط می‌شود.