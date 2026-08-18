مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس
فرحناز اسپد مجری شبکه ایراناینترنشنال بر اثر ابتلا به سرطان در ۳۷ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۹۶| |
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به گزارش تابناک، فرحناز اسپد، روزنامهنگار و مجری شبکه فارسی زبان موساد (ایراناینترنشنال)، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت و ابتلا به سرطان، در ۳۷ سالگی درگذشت. او از حدود هشت سال پیش همکاری خود را با شبکه معاند ایراناینترنشنال آغاز کرده بود.
ایراناینترنشنال با انتشار خبری اعلام کرد این مجری و روزنامهنگار ۳۷ ساله از دو سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان، روند درمانی خود را دنبال میکرد و در این مدت امکان فعالیت رسانهای نداشت.
اسپد پس از دورهای غیبت در این شبکه، در ماه جولای سال ۲۰۲۴ با انتشار ویدیویی از ابتلای خود به نوعی سرطان شکمی و آغاز روند شیمیدرمانی خبر داده بود.
فرحناز اسپد متولد ۲۰ اسفند ۱۳۶۷ بود و به گفته برخی رسانهها، اصالتی یزدیـکرمانی داشت. او یک خواهر داشت و با بهنود نورپناه ازدواج کرده بود.
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