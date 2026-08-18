شلیک موشک از یمن به امارات/انفجار شدید در جبل‌علی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، برخی از منابع محلی در امارات در خبری اعلام کردند انفجارهای شدیدی در منطقه جبل‌علی امارات شنیده شده است.

هم‌زمان، وزارت دفاع امارات ادعا کرد صداهای انفجار در دبی ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بوده است.

این در حالی است که اخبار تأیید نشده از شلیک چند فروند موشک از سوی نیروهای مسلح یمن حکایت دارد.

هشدار فوری وزارت کشور امارات درباره تهدید احتمالی موشکی

همزمان با این تحولات، وزارت کشور امارات با ارسال پیام‌های هشدار اضطراری (Emergency Alert) بر روی تلفن‌های همراه ساکنان، خواستار رعایت فوری تدابیر امنیتی و پناه گرفتن در اماکن امن شد.