ادارات یک استان دیگر فردا تعطیل است
به گزارش تابناک، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی چهارمحال و بختیاری، تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی استان روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.
این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه و کمک به پایداری شبکه انرژی در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده و برای دستگاههای مشمول لازمالاجراست.
بر اساس این اطلاعیه روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
همچنین شعب کشیک بانکها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه میکنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به خاموش کردن کامل سیستمهای سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمانهای اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.