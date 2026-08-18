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ادارات یک استان دیگر فردا تعطیل است

ادارات و مراکز آموزشی چهارمحال و بختیاری، فردا، چهارشنبه تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۸۳
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تعطیلی

به گزارش تابناک، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی چهارمحال و بختیاری، تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه و کمک به پایداری شبکه انرژی در شرایط اوج مصرف اتخاذ شده و برای دستگاه‌های مشمول لازم‌الاجراست.

بر اساس این اطلاعیه روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول تعطیلی نبوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی ساختمان‌های اداری اقدام کرده و بر رعایت الزامات مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت جدی داشته باشند.

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برچسب ها
چهارمحال و بختیاری ادارات تعطیلی مصرف انرژی برق کاهش مصرف
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