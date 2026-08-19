فال و طالع بینی امروز ۲۸ مرداد

به گزارش تابناک؛ فال و طالع بینی متولدین هر ماه را در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ تقدیم تان کرده‌ایم:

فروردین

یه گره قدیمی باز نمی‌شه… پاره می‌شه. یه چیزی رو دیگه نمی‌خوای درستش کنی؛ می‌خوای ازش رد شی. یه تصمیمی هست که مدت‌ها به تعویق انداختی، چون می‌ترسیدی بعدش تنها شی، اما می‌فهمی تنهاییِ باعزت از باهم‌بودنِ بی‌امنیت بهتره.

اردیبهشت

پول یا توجهی که فکر می‌کردی نمیاد، میاد… ولی نه از جایی که انتظار داشتی. یه نفر زیرپوستی داره حرکاتتو دنبال می‌کنه. یه پیام یا پیشنهاد میاد که اولش جدی نمی‌گیری… ولی بعدش مسیرت رو کج می‌کنه.

خرداد

یه حقیقت بالا میاد. نه با دعوا، نه با افشاگری؛ با لو رفتن رفتار. کسی که می‌گفت «درکت می‌کنم» امتحان پس می‌ده. یا می‌مونه یا برای همیشه از لیست ذهنت خط می‌خوره.

تیر

دل یه چیزی رو می‌خواد که منطقت قبولش نداره. یه کشش عجیب، یه برگشت احتمالی یا یه شروع ممنوعه. باید انتخاب کنی: آرامشِ قابل پیش‌بینی یا هیجانِ خطرناک.

مرداد

غرورت زخمی می‌شه، ولی همین زخم بیدارت می‌کنه. یه «نه» می‌شنوی که اولش سوز داره، اما بعدش می‌فهمی چقدر جلوی یه اشتباه بزرگ رو گرفته. مرداد ماه غربال آدم‌هاست.

شهریور

تمرکز می‌ره سمت کار، پول یا یه ساختن جدی. یه ایده کوچیک می‌تونه تبدیل به درآمد شه اگر دست دست نکنی. کسی که قبلاً تو رو جدی نمی‌گرفت نگاهش عوض می‌شه.

مهر

تعادل برمی‌گرده…، اما نه خودبه‌خود. یه گفت‌وگوی مهم داری. یا سوءتفاهم جمع می‌شه یا یه پرونده برای همیشه بسته می‌شه. مهر ماهِ تعیین تکلیفِ رابطه‌های معلقه.

آبان

حسادت یا انرژی سنگین اطرافت هست. یکی از دور قضاوتت می‌کنه. حواست به حرف‌هایی باشه که به هرکسی می‌زنی. یه راز بهتره هنوز راز بمونه.

آذر

سفر، جابه‌جایی یا تغییر فضا دیده می‌شه. یه حالِ تازه میاد تو زندگیت. یه آشنایی از راه دور یا مجازی می‌تونه جدی شه. آذر ماه نفسِ تازه‌ست.

دی

یه خستگی قدیمی بالا میاد. نه جسمی… روحی. می‌فهمی چقدر انرژی گذاشتی برای چیزی که هم‌وزنت نبوده. دی ماه پاکسازی درونیه.

بهمن

یه خبر خوش یا نتیجه‌ای که منتظرش بودی می‌رسه. کند بوده، اما بی‌ثمر نبوده. این ماه احساس می‌کنی دوباره روی پاهات وایسادی. یه فرصت رسمی یا امضای مهم دیده می‌شه.

اسفند

جمع‌بندی. یا برمی‌گردی به یه آدم با شرایط جدید یا برای همیشه ازش عبور می‌کنی. اسفند ماه شفافیتِ نهاییه.