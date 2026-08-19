«بانک سرمایه» همچنان در باتلاق زیاندهی/ چراغِ روشنِ بانک به بهای ۳۶ میلیارد تومان زیان در هر روز؟!
بانک سرمایه با سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومان، صرفاً با یک «چالش مالی» روبهرو نیست؛ صورتهای مالی این بانک از بحرانی عمیق حکایت میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صورتهای مالی این بانک تصویری از انباشت زیان، بدهی سنگین، و تداوم ضعف عملیاتی ارائه میدهد؛ تصویری که تداوم فعالیت عادی آن در شبکه بانکی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است.
در گزارش پیشین تابناک با عنوان «سقوط آزاد در یک بانک خصوصی» عملکرد یکسال گذشته بانک سرمایه بررسی شد؛ جایی که اعدادی مثل ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصدی، ابعاد بحران را روشنتر کرد.
در واکنش به آن گزارش، مدیریت بانک سرمایه با پذیرش چالش کفایت سرمایه منفی، از برنامه بازسازی و اصلاح ساختارهای کلیدی عملکردی طی ماه های اخیر سخن گفت. اما صورتهای مالی سهماهه نخست ۱۴۰۵ نشان میدهد این وعدهها با واقعیت همچنان فاصله معناداری دارند و بانک در مسیر زیان دهی حرکت می کند.
زیان ۳۶ میلیاردی در هر روز فعالیت بانک سرمایه؟
به گونه ای که بررسی ها نشان می دهد بر اساس دادههای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، بانک سرمایه همچنان در مدار زیان حرکت کرده و در همین سه ماه بیش از ۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش دارد. رقمی که در مقیاس روزانه معادل بیش از ۳۶ میلیارد تومان زیان خالص (طی سه ماهه بهار) بوده است.
این یعنی نهتنها روند زیان متوقف نشده، بلکه سرعت آن نیز بیشتر شده است. زیان هر سهم بانک هم به منفی ۸۴۳۸ ریال رسیده؛ عددی که بازتابی روشن از فرسایش سرمایه و ناتوانی بانک در خلق سود پایدار است.
زیان انباشته ای که نجومی تر شد!
اوضاع در بخش زیان انباشته نیز بهتر نشده است. بانک سرمایه که سال گذشته را با ۷۵ همت زیان انباشته به پایان رسانده بود، در پایان بهار امسال این رقم را به بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان رسانده است. این افزایش، در کنار سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک و ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نسبتهایی را پیش چشم میگذارد که از مرز هشدار گذشتهاند. به زبان ساده، شکاف میان سرمایه و زیان، آنقدر بزرگ شده که دیگر با اصلاحات مقطعی قابل توضیح نیست.
در همین بازه، بدهی بانک سرمایه به سایر بانکها نیز از ۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. چنین سطحی از بدهی، نه فقط نشانه فشار نقدینگی است، بلکه نشان میدهد بانک برای ادامه عملیات روزمره نیز به تامین مالی بیرونی متکی مانده است. این وابستگی، در شرایطی که سودآوری وجود ندارد، عملا بار بحران را سنگینتر میکند.
هزینههایی که قد میکشند، وامهایی که قفل میشوند
از سوی دیگر، هزینههای بانک نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. هزینههای اداری و عمومی در سه ماه نخست سال به بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
هزینههای مالی نیز از مرز ۲ هزار میلیارد تومان عبور کردهاند. نتیجه این روند روشن است: بانک نهتنها از محل عملیات اصلی به سود نمیرسد، بلکه هزینههای جاری و مالی نیز زیان را عمیقتر میکنند.
زیان عملیاتی بانک در فصل نخست سال به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد. این عدد مهم است، چون بهخوبی نشان میدهد مسئله بانک سرمایه فقط زیان نهایی نیست، بلکه موتور تولید زیان در سطح عملیات نیز همچنان روشن است.
در کنار این نشانهها، یک نکته دیگر هم قابل توجه است: بانک سرمایه از ابتدای امسال تا پایان خرداد هیچ وامی بابت فرزندآوری و ازدواج پرداخت نکرده و عملکرد آن در این بخش صفر ریال بوده است. در بانکی با این حجم از ناترازی و بدهی، این صفرِ کامل باید از سوی نهاد ناظر جدی گرفته شود و روشن شود چرا منابع حمایتی در چنین بانکی به جریان نیفتادهاند.
البته ظاهراً قفل منابع بانک سرمایه برای همه مشتریان به یک اندازه بسته نیست. در گزارش بعدی تابناک، سراغ تسهیلات کلان پرداختشده به برخی مشتریان خاص میرویم؛ ارقامی که نشان میدهد این بانک، با وجود همه زیانها و ناترازیها، برای بعضیها همچنان دستودلباز است.