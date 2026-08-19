طرز تهیه خورشت هویج تبریزی

اگر فکر می‌کنید همه خورش‌های ایرانی را امتحان کرده‌اید، خورش تبریزی می‌تواند نظرتان را عوض کند. این غذای اصیل آذربایجان با ترکیب هویج، آلو، گوشت، زعفران و چوب دارچین، طعمی متفاوت میان شیرینی و ترشی خلق می‌کند؛ طعمی که با اولین قاشق، دلیل محبوبیتش را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ اگر تا امروز خورشت هویج تبریزی را امتحان نکرده‌اید، یکی از خوش‌طعم‌ترین غذا‌های سنتی آذربایجان را از دست داده‌اید. این خورشت با ترکیب هویج، آلو، گوشت، زعفران و چوب دارچین، طعمی متفاوت و متعادل میان شیرینی و ترشی دارد؛ طعمی که آن را از بسیاری از خورشت‌های ایرانی متمایز می‌کند.

راز محبوبیت این غذا، هماهنگی دقیق مواد اولیه است. شیرینی طبیعی هویج و آلو در کنار ترشی ملایم آبلیموی تازه و عطر زعفران و دارچین، خورشتی می‌سازد که هم برای یک ناهار خانوادگی مناسب است و هم می‌تواند زینت‌بخش سفره مهمانی باشد. با وجود ظاهر مجلسی، مواد اولیه آن ساده و در دسترس است و تهیه آن هم پیچیدگی خاصی ندارد.

مواد لازم (برای ۴ نفر)

گوشت گوسفندی یا گوساله: ۲۰۰ گرم

هویج: ۳ عدد متوسط

آلو: ۱۵ عدد

پیاز: ۱ عدد

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق مرباخوری

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

آبلیموی تازه: ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه: ½ قاشق چای‌خوری

فلفل قرمز: ½ قاشق چای‌خوری

نمک: به مقدار لازم

چوب دارچین: ۱ تکه

روغن: به مقدار لازم

طرز تهیه خورشت تبریزی

۱. پایه خورشت را آماده کنید

پیاز را نگینی خرد کنید و با کمی روغن روی حرارت متوسط تفت دهید تا طلایی و سبک شود. سپس گوشت خردشده را اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند.

۲. ادویه‌ها را اضافه کنید

زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و چوب دارچین را به گوشت اضافه کنید و حدود یک دقیقه تفت دهید تا عطر ادویه‌ها آزاد شود. سپس رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و آن را تفت دهید تا رنگ رب باز شود.

۳. گوشت را بپزید

حدود یک لیتر آب جوش داخل قابلمه بریزید، درِ آن را ببندید و اجازه دهید گوشت روی حرارت ملایم کاملاً نرم و پخته شود.

۴. هویج و آلو را اضافه کنید

هویج‌ها را خلالی یا نواری خرد کنید و جداگانه کمی تفت دهید تا رنگ بهتری بگیرند. سپس همراه با آلو به قابلمه اضافه کنید و اجازه دهید خورشت با حرارت ملایم جا بیفتد.

۵. مرحله پایانی

وقتی گوشت کاملاً پخت، نمک، آبلیموی تازه و زعفران دم‌کرده را اضافه کنید. حدود ۲۰ دقیقه دیگر زمان بدهید تا همه طعم‌ها با هم ترکیب شوند و خورشت به غلظت مناسب برسد.

راز خوشمزگی خورشت تبریزی

اگر دوست دارید طعم خورشت متعادل‌تر باشد، از آلوی بخارا استفاده کنید؛ این آلو هنگام پخت هم بافت خود را بهتر حفظ می‌کند و هم طعم شیرین و ترش ملایمی به غذا می‌دهد. همچنین بهتر است آبلیمو را در دقایق پایانی اضافه کنید تا عطر آن حفظ شود و خورشت تلخ نشود.

خورشت تبریزی را با چه چیزی سرو کنیم؟

این خورشت همراه برنج ایرانی زعفرانی بهترین طعم را دارد. کنار آن می‌توانید سالاد شیرازی، سبزی خوردن یا ماست چکیده هم سرو کنید تا ترکیب کامل‌تری روی سفره داشته باشید.

اگر به غذا‌های اصیل ایرانی با طعم‌های متفاوت علاقه دارید، خورشت هویج تبریزی یکی از آن دستور‌هایی است که احتمالاً بعد از یک‌بار امتحان کردن، جای ثابتی در برنامه غذایی‌تان پیدا خواهد کرد.