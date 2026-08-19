صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

طرز تهیه خورشت هویج تبریزی

اگر فکر می‌کنید همه خورش‌های ایرانی را امتحان کرده‌اید، خورش تبریزی می‌تواند نظرتان را عوض کند. این غذای اصیل آذربایجان با ترکیب هویج، آلو، گوشت، زعفران و چوب دارچین، طعمی متفاوت میان شیرینی و ترشی خلق می‌کند؛ طعمی که با اولین قاشق، دلیل محبوبیتش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۷۶
| |
704 بازدید
خورشت هویج تبریزی

به گزارش تابناک؛ اگر تا امروز خورشت هویج تبریزی را امتحان نکرده‌اید، یکی از خوش‌طعم‌ترین غذا‌های سنتی آذربایجان را از دست داده‌اید. این خورشت با ترکیب هویج، آلو، گوشت، زعفران و چوب دارچین، طعمی متفاوت و متعادل میان شیرینی و ترشی دارد؛ طعمی که آن را از بسیاری از خورشت‌های ایرانی متمایز می‌کند.

راز محبوبیت این غذا، هماهنگی دقیق مواد اولیه است. شیرینی طبیعی هویج و آلو در کنار ترشی ملایم آبلیموی تازه و عطر زعفران و دارچین، خورشتی می‌سازد که هم برای یک ناهار خانوادگی مناسب است و هم می‌تواند زینت‌بخش سفره مهمانی باشد. با وجود ظاهر مجلسی، مواد اولیه آن ساده و در دسترس است و تهیه آن هم پیچیدگی خاصی ندارد.

مواد لازم (برای ۴ نفر)

گوشت گوسفندی یا گوساله: ۲۰۰ گرم

هویج: ۳ عدد متوسط

آلو: ۱۵ عدد

پیاز: ۱ عدد

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق مرباخوری

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

آبلیموی تازه: ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه: ½ قاشق چای‌خوری

فلفل قرمز: ½ قاشق چای‌خوری

نمک: به مقدار لازم

چوب دارچین: ۱ تکه

روغن: به مقدار لازم

طرز تهیه خورشت تبریزی

۱. پایه خورشت را آماده کنید

پیاز را نگینی خرد کنید و با کمی روغن روی حرارت متوسط تفت دهید تا طلایی و سبک شود. سپس گوشت خردشده را اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند.

۲. ادویه‌ها را اضافه کنید

زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و چوب دارچین را به گوشت اضافه کنید و حدود یک دقیقه تفت دهید تا عطر ادویه‌ها آزاد شود. سپس رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و آن را تفت دهید تا رنگ رب باز شود.

۳. گوشت را بپزید

حدود یک لیتر آب جوش داخل قابلمه بریزید، درِ آن را ببندید و اجازه دهید گوشت روی حرارت ملایم کاملاً نرم و پخته شود.

۴. هویج و آلو را اضافه کنید

هویج‌ها را خلالی یا نواری خرد کنید و جداگانه کمی تفت دهید تا رنگ بهتری بگیرند. سپس همراه با آلو به قابلمه اضافه کنید و اجازه دهید خورشت با حرارت ملایم جا بیفتد.

۵. مرحله پایانی

وقتی گوشت کاملاً پخت، نمک، آبلیموی تازه و زعفران دم‌کرده را اضافه کنید. حدود ۲۰ دقیقه دیگر زمان بدهید تا همه طعم‌ها با هم ترکیب شوند و خورشت به غلظت مناسب برسد.

راز خوشمزگی خورشت تبریزی

اگر دوست دارید طعم خورشت متعادل‌تر باشد، از آلوی بخارا استفاده کنید؛ این آلو هنگام پخت هم بافت خود را بهتر حفظ می‌کند و هم طعم شیرین و ترش ملایمی به غذا می‌دهد. همچنین بهتر است آبلیمو را در دقایق پایانی اضافه کنید تا عطر آن حفظ شود و خورشت تلخ نشود.

خورشت تبریزی را با چه چیزی سرو کنیم؟

این خورشت همراه برنج ایرانی زعفرانی بهترین طعم را دارد. کنار آن می‌توانید سالاد شیرازی، سبزی خوردن یا ماست چکیده هم سرو کنید تا ترکیب کامل‌تری روی سفره داشته باشید.

اگر به غذا‌های اصیل ایرانی با طعم‌های متفاوت علاقه دارید، خورشت هویج تبریزی یکی از آن دستور‌هایی است که احتمالاً بعد از یک‌بار امتحان کردن، جای ثابتی در برنامه غذایی‌تان پیدا خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خورشت هویج خورشت مهمانی
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تمدید مهلت ثبت درخواست مهمانی دانشجویان
قتل یک نوجوان در مهمانی مجردی
واکنش کمال تبریزی به پرونده پژمان و بازداشت هنرمندان
فرجام قتل رفیق در مهمانی شبانه
مشروب و مستی در مهمانی، پسر نوجوان را قاتل کرد
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۱ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۶ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005phQ
tabnak.ir/005phQ