احراز صلاحیت مدیرعامل پیشنهادی هلدینگ خلیجفارس
صلاحیت حرفهای حسن عباسزاده، مدیرعامل پیشنهادی هلدینگ خلیج فارس، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار احراز شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۶۹| |
2206 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نامهای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدیران هلدینگ خلیج فارس ارسال شده که بر اساس آن، صلاحیت حرفهای حسن عباسزاده، مدیرعامل پیشنهادی جدید این هلدینگ، تأیید شده است.
در این نامه تأکید شده است: «داوطلب معرفیشده به نمایندگی از صنایع ملی پتروشیمی، شرایط صلاحیت حرفهای مندرج در دستورالعمل مذکور را احراز مینماید.»
این نامه در حالی ارسال شده است که پس از لغو مجمع قبلی هلدینگ خلیج فارس به دلیل عدم حضور نمایندگان سهام عدالت، نوبت دوم مجمع این هلدینگ بزرگ پتروشیمی روز ۲۵ شهریورماه با دستور انتخاب اعضای هیئتمدیره برگزار خواهد شد؛ جلسهای که میتواند به بلاتکلیفی مدیریتی این شرکت پایان دهد.
گزارش خطا