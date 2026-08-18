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به بهانه یک عزل و یک انتصاب در روز تعطیل/ یک بام و دو هوای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی

اعضای هیئت امنای تأمین اجتماعی که به تغییر مدیرعامل معترض شده‌اند، حالا باید پاسخگوی سکوت خود در قبال تغییر ساختار خلاف قانون، انحلال ادارهٔ فرهنگی و معوقات حقوق بازنشستگان در دوران مدیرعامل سابق باشند؛ تناقضی که صدای اعتراض آنان را زیر سؤال برده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۶۴
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4448 بازدید
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۶
به بهانه یک عزل و یک انتصاب در روز تعطیل
 
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک؛ در خبرها آمده بود برخی اعضای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نسبت به تغییر مدیرعامل این سازمان بدون اطلاع ایشان معترضند و حتی اقدام به نامه نگاری کرده و نامه را در اختیار رسانه‌ها هم گذاشته‌اند.
 
صرفنظر از اینکه این اعتراض بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا دفاع از اصل سه جانبه‌گرایی، باید این موضوع را به فال نیک گرفت که بالاخره صدای هیئت امنای این سازمان درآمد و اعتراض خود را به ثبت رساند.
 
اما باید در این میان چند پرسش را از اعضای محترم هیئت امنای این سازمان پرسید و امید داشت که پاسخی در خور نیز از آنان دریافت کرد.
 
الف) آقایان هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی مستحضرند که جناب آقای سالاری مدیرعامل وقت سازمان در دور دوم مدیریت خود بر ابرسازمان تامین اجتماعی دوباره اقدام به تغییر ساختار این سازمان کرد _ ساختاری که خودش در دور اول تغییر داد را هم قبول نداشت _ و البته پس از فشار و اصرار مدیرعامل بر اعضای هیئت مدیره سازمان، ساختار جدید در سازمان تصویب و برای تایید نهایی به هیئت امنای سازمان ارسال شد. هیئت امنا نیز پس از بررسی در این خصوص با تغییر مجدد ساختار سازمان مخالفت کرد و آن را به صلاح سازمان ندانست. از سوی دیگر، مدیرعامل سابق سازمان پس از مدتی و در حالی که در برخی جلسات با اعضای هیئت امنا، نسبت به این موضوع معترض بود، اقدام به تغییر ساختار کرد و همان ساختار مردود شده را به اجرا درآورد.
 
اعضای محترم هیئت امنا آیا در این خصوص اعتراض کردند؟
 
آیا دست به نامه شدند و آن را منتشر کردند؟ آیا این برخلاف سه جانبه‌گرایی نیست؟
 
اعضای هیئت امنای سازمان خبر دارند آقای سالاری اداره کل فرهنگی را منحل کرد؟
 
آیا خبر دارند چه برخورد سخیفی با کارکنان این اداره کل شد و اغلب آنان از ستاد اخراج و بعد از سال‌ها کار کردن در ستاد سازمان به شعب و یا ادارات کل استان تهران فرستاده و از نظر مالی متضرر شدند؟
 
جالب اینجاست که این اداره کل بر اساس شرح وظایفش متولی اصلی برقراری ارتباط با تشکل‌های کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و بیمه شدگان بود و با انحلال آن، ساز و کار ارتباط با این تشکل‌ها از بین رفت. 
 
و جالبتر این که برخی اعضای محترم هیئت امنا که جزو معترضان جابه‌جایی آقای سالاری به این نحو هستند، عموما نمایندگان کارفرمایی، کارگری و بازنشستگان هستند.
 
ب) مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان سازمان از اردیبهشت امسال پرداخت نشده و بسیاری از بازنشستگان در این خصوص معترضند. خب! حال این پرسش مطرح است که چند بار اعضای هیئت امنا در این خصوص دست به قلم شده‌اند و نامه اعتراضی نوشته‌اند؟
 
البته حافظه تاریخی مردم بر خلاف تصور برخی کارشناسان، ضعیف نیست. بازنشستگان به خاطر دارند که اعضای هیئت امنای سازمان هرگز نه در خصوص معوقات حقوق نامه‌نگاری کردند و نه در خصوص عدم پرداخت مطالبات بیمه آتی سازان حافظ از سازمان بابت بیمه تکمیلی در سال قبل. آن هم در صورتی که سهم بازنشستگان از حقوق آنان توسط سازمان کسر شده ولی به حساب بیمه تکمیلی واریز نشده بود.
 
آقایان هیئت امنا پاسخ دهند که منظورشان از سه جانبه‌گرایی چیست؟
 
به زودی برای تنویر افکار عمومی به برخی اقدامات مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.
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برچسب ها
مصطفی سالاری تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان حقوق بازنشستگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۶
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
3
1
پاسخ
صرفنظر از این که دولت بعنوان بزرگترین بدهکار سازمان ومجلس با وضع قوانین بدون پشتوانه مالی سازمان تامین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی کشانده اند وهمین هیات امنا هیچ وقت به این مصوبات اعتراض نکردند وقتی اقای ذبیحی افزایش حقوق پرسنل در سالیان گذشته پرداخت نکرد و اقای مرتضوی بعد از انهمه شکایت همکاران در دیوان عدالت کمی به درد ما رسید وقتی از حقوق پرسنل اقساط وام و حق عضویت کانون وبیمه تکمیلی کسر میگردد ولی با تاخیرات بسیار پرداخت میکنند چرا هیات امنا معترض مدیرعامل دولت نشده ونیستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
سالاری جز خرابکاری در سازمان تامین اجتماعی کاری نکرد؛ به خصوص در دوره دوم مدیریتش
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
6
پاسخ
خیلی جالبه تامین اجتماعی یک سازمان خصوصی هست ولی دولت مدیر عامل رو تعیین میکنه عجب شیر تو شیریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
برای من یک سوال شده اینکه اساسا چراباید سازمان تامین اجتماعی بخشی ازیک وزارتخانه می‌باشد وعزل ونصب مدیرش بانظر ‌وزیر می‌باشد چراباید بصورت ه‍یئت مدیرها اداره شوداین مورد عجیب در خیلی وزارتخانه ها ی دیگروجود دارد مثل وزارت نفت . وزارت راه. وزارت ارتباطات. واقعا یک سواله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
مایه التفاوت فروردین و اردیبهشت بازنشستگان هنوز پرداخت نشده
اقدام بان صحیح دیگر که موجب سرگردانی بیمه شدگان شده ادغام شعب بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
4
پاسخ
سابقه چهار دهه گذشته مدیریت این سازمان خودش بخوبی سو مدیریت رو نشون میده، فقط متضرر همیشه کی بیمه شده و بازنشسته است
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