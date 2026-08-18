پایان گرانی در بازار حبوبات
با وجود کاهش ۵۰ درصدی قیمت حبوبات در یک سال گذشته، رئیس این انجمن از اشباع بازار خبر داد و به مردم اطمینان داد که قیمتها تا پایان سال افزایش نخواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس انجمن حبوبات داوود لپهچی گفت: قیمت حبوبات میانگین ۵۰ درصد و لوبیا چیتی تا ۱۰۰ درصد کاهش قیمت داشته است؛ و «تا آخر سال هیچ افزایش قیمتی نخواهد داشت».
قیمت حبوبات قبلا رکورد شکنی میکرد که نوع چیتی به کیلویی ۷۰۰ هزار تومان هم رسیده بود.
حال رئیس انجمن حبوبات میگوید آنقدر لوبیا در انبارها است که بعضا ماموران تعزیراتی به اتهام احتکار جریمه میکنند، اما نگهداری طولانی مدت در انبار در واقع به خاطر فراوانی محصول است.
دولت برای رفع تعهدات ارزی امسال واردات کالای اساسی را مجاز کرد که بسیاری از صادر کنندگان به واردات حبوبات روی آوردند.
دوم اینکه امسال تولید حبوبات به خاطر بارندگیهای مناسب بیش از سالهای قبل است.
دو سوم لولیای مصرفی کشور تولید داخل و یک سوم وارداتی است.
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