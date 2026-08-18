چرا صنعت باید تاوان ناترازی را بدهد؟ / حسینی کیا: از ۱۰ هزار مگاوات تعهد برق صنایع؛ فقط ۳ هزار مگاوات تحویل شد!
حجت الاسلام سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره علت قطع برق مصارف خانگی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشود و بیش از ۳۰ درصد مصرف برق به این بخش اختصاص دارد. در شرایط ناترازی، باید مدیریت مصرف در بخش خانگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
صنعت آخرین بخشی است که برق آن قطع میشود
وی افزود: در دنیا معمولاً صنعت آخرین بخشی است که برق آن قطع میشود، چراکه اگر واحد تولیدی تعطیل شود و بیکاری ایجاد شود، در ادامه حتی توان پرداخت هزینههای زندگی و قبض برق خانوارها نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین باید برای رفع ناترازی، به توسعه نیروگاهها و ایجاد زمینه سرمایهگذاری جذاب در این بخش توجه شود.
تنها ۳ هزار مگاوات برق تولید تحویل داده شده است
حسینیکیا درباره ریشههای ناترازی برق، تصریح کرد: بخشی از مشکلات به زیرساختها بازمیگردد. به عنوان نمونه قرار بود حدود ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق بخش صنعت اضافه شود، اما تاکنون حدود سه هزار و خردهای مگاوات تحویل شده و بخشی از این تعهد همچنان باقی مانده است. بنابراین باید سرعت اجرای طرحهای زیرساختی افزایش پیدا کند.
لزوم توسعه زارع پنلهای خورشیدی به منظور جبران بخشی از ناترازی برق
وی با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی ادامه داد: اقداماتی در این زمینه از سوی کمیته امداد، بهزیستی و دولت در حال انجام است و برخی مشوقها نیز در نظر گرفته شده، اما سرعت توسعه پایین است. برای کاهش ناترازی در یکی دو سال آینده، باید سرمایهگذاری بهویژه از سوی بخش خصوصی و شرکتهای دولتی افزایش پیدا کند.