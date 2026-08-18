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پاسخ رهبر شهید به نامه رمزی یکی از اسرای جنگ

این آزاده‌ی سرافراز از داخل زندانهای بعث نامه‌ای را خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به زبان رمز نوشته و به تهران ارسال می‌کند و به دست حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۴۲
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پاسخ رهبر شهید به نامه رمزی یکی از اسرای جنگ

به گزارش تابناک؛ این آزاده‌ی سرافراز از داخل زندانهای بعث نامه‌ای را خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به زبان رمز نوشته و به تهران ارسال می‌کند و به دست حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای می‌رسد.

رهبر شهید انقلاب نیز در سال ۱۳۶۸ پاسخ این نامه را در قالب نامه‌های خانوادگی و خصوصی صلیب سرخ برای وی ارسال می‌کنند.

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