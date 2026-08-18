پاسخ رهبر شهید به نامه رمزی یکی از اسرای جنگ

این آزاده‌ی سرافراز از داخل زندانهای بعث نامه‌ای را خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به زبان رمز نوشته و به تهران ارسال می‌کند و به دست حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای می‌رسد.





به گزارش تابناک؛ این آزاده‌ی سرافراز از داخل زندانهای بعث نامه‌ای را خطاب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به زبان رمز نوشته و به تهران ارسال می‌کند و به دست حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای می‌رسد.



رهبر شهید انقلاب نیز در سال ۱۳۶۸ پاسخ این نامه را در قالب نامه‌های خانوادگی و خصوصی صلیب سرخ برای وی ارسال می‌کنند.