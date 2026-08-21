چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران میفروخته میشود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفرههای مردم را داد؟
پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام مدعی است واردات نهادهها تنها برای «پر کردن خلأ تولید» است، اما تضاد میان ادعای حمایت از تولید داخلی و حجم گسترده واردات از کشورهای حاشیه دریای سیاه، باز هم سوالات زیادی را ایجاد کرده است که مهم ترین آن این است که آیا تکیه بر واردات ذرت و سویا، اعترافی به شکست در سیاستهای کشاورزی داخلی است یا راهی برای باز گذاشتن برای بازرگانان ارز؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی تابناک درمورد افزایش واردات گوشت که به تولید داخل ضربه می زند گفت : درصد مشخصی از نیاز سالانه کشور وجود دارد که آن میزان باید واردات انجام شود که این موضوع به صورت روزانه بررسی میشود و اگر تولید داخلی بالا رود، قطعاً از واردات کاسته خواهد شد اما با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد شده است، بازرگانان اگر سودی نداشته باشند، واردات انجام نمیدهند.
حقیقتی تلخ درباره وابستگی غذایی ایران به خارج
جعفری ادامه داد : در مورد حجم واردات نهاده ها بنا به نوع مشخص میزان واردات متفاوت است برای مثال، نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۲ میلیون تن است و ازآنجایی که زمینهای کشاورزی برای کشت ذرت و سویا محدود است، بخش زیادی از این نیاز وارداتی است و بیشتر از کشورهای حاشیه دریای سیاه، اوکراین، آرژانتین و برزیل تامین میشود.
او درخصوص سوال خبرنگار تابناک مبنی براینکه شایعاتی وجود دارد که شرکت پشتیبانی امور دام واردات ذرت را بیش از نرخ جهانی وارد کرده است پاسخ داد: قیمت نهادهها هنوز به قیمت تمامشده جهانی نرسیده است و ادعای افزایش قیمت در برخی بخشها درست نیست و در حال حاضر به دلیل حجم بالای موجودی (انبارها) و عرضه زیاد، قیمتها رقابتی است و تجار برای فروش سریعتر، قیمتها را پایین نگه داشتهاند برای مثال قیمت جهانی حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار در هر تن است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به شایعات مربوط به خریدهای گرانقیمت دولتی گفت: تمامی قراردادهای وزارت جهاد کشاورزی از طریق مناقصه برگزار شده و توسط «شورای خرید» که شامل وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت بازرگانی نظارت و تایید میشود و هیچگونه قراردادی بالاتر از نرخ جهانی منعقد نشده است.
او بیان کرد: برخی از قیمتها تحت تاثیر حملونقل، بیمه و ریسک وجود دارد اما با توجه به اینکه ما در شرایط جنگی هستیم، بیمه جنگ هم به هزینهها اضافه شده است و ازسویی دیگر برخی کشورها حاضر نیستند کالای خود را به سمت ایران روانه کنند.
جعفری اعلام کرد: به دلیل حجم بالای موجودی در انبارها و رقابت میان تجار برای فروش سریعتر، قیمتها در سطح رقابتی قرار دارند و هنوز به قیمت تمامشده جهانی که حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار در هر تن است اما به دلیل محدودیت زمینهای کشاورزی در ایران، واردات ذرت و سویا از کشورهای حاشیه دریای سیاه، آرژانتین و برزیل یک ضرورت است.
او بیان کرد : ما موظف به تامین امنیت غذایی مردم هستیم و تلاش میکنیم کالا را با پایینترین قیمت ممکن وارد کنیم اما باید توجه داشت که تحریمها و محاصرهها بر قیمتها اثرگذارند و شاید قیمت FOB (قیمت کالا در بندر مبدأ) در برخی کشورها ۳۷۰ دلار باشد، اما کرایه حمل، بیمه و ریسکهای مربوطه بر عهده واردکننده است و به قیمت نهایی افزوده میشود .
جعفری افزود: معمولا روال براین است که از طریق مناقصه و فراخوان خرید اقدام کرده و هر کس پایینترین قیمت را ارائه دهد، کالا را خریداری می کنیم اما معمولاً خریدهای ما حتی از قیمتهای بازار هم پایینتر است و اگر کسی ادعا میکند ارزانتر وارد کرده، میتواند مدارک آن را ارائه دهد.
واردات گوشت بوفالو توسط دولت تکذیب میشود
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درخصوص واردات گوشت بوفالو و فروش آن به جای گوشت گوساله در برخی فروشگاه ها گفت : وزارت جهاد کشاورزی تا این لحظه حتی یک کیلوگرم گوشت بوفالو وارد نکرده است و هیچ مجوزی هم برای آن صادر نکرده است، اما اگر کد تعرفهای برای گوشت بوفالو وجود دارد سازمان دامپزشکی اجازه واردات آن را برای مصارف صنعتی و در برخی موارد کنترلشده صادر داده است اما این موضوع که گوشت بوفالو را به جای گوشت گوساله بفروشند، تخلف است و هر کجا چنین موردی شناسایی شود، حتماً با آن برخورد خواهد شد.