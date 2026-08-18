صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

مصر در صف پیوستن به «توافق مکه»!

یک کارشناس مصری از احتمال پیوستن قاهره به توافقنامه دفاعی مکه با حضور عربستان، ترکیه و پاکستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۷
| |
1328 بازدید
مصر

بشیر عبدالفتاح کارشناس مصری در مرکز پژوهشهای راهبردی الاهرام تاکید کرد که قاهره در حال بررسی امکان پیوستن به توافقنامه دفاع مکه است اما در عین حال نمی خواهد این توافقنامه آزادی عملش را تحت الشعاع قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد که مصر به صورت جدی به این توافقنامه فکر می کند و به دنبال تحقق توازن میان حمایت از منافع ملی خود و مشارکت در آن است.

عبدالفتاح تصریح کرد که قاهره مشکلی با پیوستن به این توافقنامه ندارد اما مقامات مصری ترجیح می دهند تمام ابعاد آن را بررسی کنند. این کشور می خواهد بداند چه شاخه ای از نیروهای مسلح در اجرای مفاد این توافقنامه مشارکت می کنند و اختیارات کشورها چیست؟

لازم به ذکر است که عربستان، ترکیه و پاکستان در تاریخ ۷ اوت یک توافقنامه امضا کردند. این کشورها در عین حال تاکید کردند که توافقنامه مذکور علیه هیچ کشور دیگری نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مصر توافق توافق مکه توافق دفاعی
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست مصر از ایران و آمریکا برای امضای توافقنامه پایان جنگ
ماجرای دروغ نتانیاهو درباره نقل‌قول از سردار وحیدی
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به توافق مکه/بازداشت چهار ایرانی در کویت
آیا پیمان نظامی عربستان-ترکیه-پاکستان دارای بعد هسته‌ای است؟
تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کویت
واکنش بقایی به پیمان مکه
ادعای عربستان درباره توافق مشترک با ترکیه و پاکستان
نشست قریب‌الوقوع در قاهره برای بررسی توافق غزه
حضور نظامی پاکستان در عربستان چقدر صحت دارد؟
چرا مصر به توافق سه‌جانبه مکه اضافه نشد؟
مخالفت عربستان با پیوستن مصر به توافق مکه
جزئیاتی جدید از توافق مکه
تاکید پاکستان بر نقش توافق مکه در دفاع از منطقه
تلاش‌های مصر برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا
چرا مصر به پیمان مکه ملحق نشد؟
کویت توافق همکاری دفاعی با پاکستان را تصویب کرد
آخرین اخبار
انتخاب قالیباف برای مذاکرات پیشنهاد چه کسی بود؟
مدارس برای آموزش حضوری آماده می‌شوند
ایران و آمریکا منتظر زمان و فرصت مناسب برای ضربه زدن هستند/ جنگ در وضعیت انتظار به سر می‌برد
چرا صنعت باید تاوان ناترازی را بدهد؟ / حسینی کیا: از ۱۰ هزار مگاوات تعهد برق صنایع؛ فقط ۳ هزار مگاوات تحویل شد!
غریب‌آبادی به ترامپ: توهمت را اصلاح می‌کنیم
ایران نگران «پیمان مکه» نیست/ اولین آزمون حملات حوثی‌های یمن می‌تواند باشد
خاطره حدادعادل از رهبرشهید در روز عقد رهبرانقلاب
تنگه هرمز؛ قلمرو جدید ایالات متحده آمریکا
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی از زبان وکیلش
راهکار ثبت‌احوال برای داوطلبان کنکور سراسری
حضور سرلشکر رضایی در منزل شهید لاریجانی
ایران به دعوت قطر برای جستجوی خلبانان پاسخ نداد
عکس: بازدید وزیر ورزش و جوانان از تمرین تیم ملی والیبال
پاسخ رهبر شهید به نامه رمزی یکی از اسرای جنگ
بیانیه جبهه پایداری درباره تحولات اخیر
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۰ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۶ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005pgd
tabnak.ir/005pgd