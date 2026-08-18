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قرعه‌کشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا؛

استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

قرعه‌کشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا (لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان ۲) در مقر AFC برگزار شد و سه نماینده باشگاهی فوتبال ایران حریفان خود را در این رقابت‌ها شناختند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۱۶
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استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

با برگزاری قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد هر دو تیم استقلال و تراکتور با چه حریفانی روبه‌رو خواهند شد و با شناخته شدن شباب الاهلی امارات به عنوان یکی از حریفان این دو تیم، باید شاهد تقابل سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب تیم اماراتی مقابل نمایندگان ایران باشیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قرعه‌کشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا از جمله لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان ۲ امروز (سه‌شنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برگزار شد که دو تیم استقلال و تراکتور، نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و همچنین گل‌گهر سیرجان به عنوان نماینده باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان ۲ حریفان خود را شناختند.

استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

استقلال در این دوره از رقابت‌ها با العین امارات، السد قطر، شباب الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر دیدار خواهد کرد. برنامه دیدارهای آبی‌پوشان به شرح زیر است که نام تیم میزبان در ابتدا آمده:

  • العین امارات - استقلال
  • استقلال - السد قطر
  • شباب الاهلی امارات - استقلال
  • استقلال - نفتچی ازبکستان
  • الغرافه قطر - استقلال
  • استقلال - الوصل امارات
  • پاختاکور ازبکستان - استقلال
  • استقلال - الشمال قطر

استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

همچنین تراکتور در این دوره از رقابت‌ها با السد قطر، العین امارات، نفتچی ازبکستان، شباب الاهلی امارات، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر مصاف خواهد داد. برنامه دیدارهای تراکتور هم به شرح زیر است:

  • تراکتور - السد قطر
  • العین امارات - تراکتور
  • تراکتور - نفتچی ازبکستان
  • شباب الاهلی امارات - تراکتور
  • الغرافه قطر - تراکتور
  • تراکتور - الوصل امارات
  • تراکتور - الشمال قطر
  • پاختاکور ازبکستان - تراکتور

استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

تاریخ برگزاری مسابقات لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:

  • هفته اول: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
  • هفته دوم: ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵
  • هفته سوم: ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۵
  • هفته چهارم: ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵
  • هفته پنجم: ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۵
  • هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵
  • هفته هفتم: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۵
  • هفته هشتم: ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۵

همچنین پیش از قرعه‌کشی مسابقات لیگ نخبگان آسیا، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم برگزار شد که گل‌گهر به عنوان نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها معرفی شده است. این تیم هم در گروه B با الجزیره امارات المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان رقابت خواهد کرد.

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برچسب ها
لیگ نخبگان آسیا لیگ قهرمانان آسیا دو AFC استقلال تراکتور گل گهر تابناک ورزشی
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