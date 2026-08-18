استقلال، تراکتور و گلگهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزتاللهی مقابل آبی و قرمز ایران
با برگزاری قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد هر دو تیم استقلال و تراکتور با چه حریفانی روبهرو خواهند شد و با شناخته شدن شباب الاهلی امارات به عنوان یکی از حریفان این دو تیم، باید شاهد تقابل سردار آزمون و سعید عزتاللهی در ترکیب تیم اماراتی مقابل نمایندگان ایران باشیم.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قرعهکشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا از جمله لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان ۲ امروز (سهشنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برگزار شد که دو تیم استقلال و تراکتور، نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و همچنین گلگهر سیرجان به عنوان نماینده باشگاههای ایران در لیگ قهرمانان ۲ حریفان خود را شناختند.
استقلال در این دوره از رقابتها با العین امارات، السد قطر، شباب الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر دیدار خواهد کرد. برنامه دیدارهای آبیپوشان به شرح زیر است که نام تیم میزبان در ابتدا آمده:
- العین امارات - استقلال
- استقلال - السد قطر
- شباب الاهلی امارات - استقلال
- استقلال - نفتچی ازبکستان
- الغرافه قطر - استقلال
- استقلال - الوصل امارات
- پاختاکور ازبکستان - استقلال
- استقلال - الشمال قطر
همچنین تراکتور در این دوره از رقابتها با السد قطر، العین امارات، نفتچی ازبکستان، شباب الاهلی امارات، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر مصاف خواهد داد. برنامه دیدارهای تراکتور هم به شرح زیر است:
- تراکتور - السد قطر
- العین امارات - تراکتور
- تراکتور - نفتچی ازبکستان
- شباب الاهلی امارات - تراکتور
- الغرافه قطر - تراکتور
- تراکتور - الوصل امارات
- تراکتور - الشمال قطر
- پاختاکور ازبکستان - تراکتور
تاریخ برگزاری مسابقات لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:
- هفته اول: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
- هفته دوم: ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵
- هفته سوم: ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۵
- هفته چهارم: ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵
- هفته پنجم: ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۵
- هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵
- هفته هفتم: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۵
- هفته هشتم: ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۵
همچنین پیش از قرعهکشی مسابقات لیگ نخبگان آسیا، قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم برگزار شد که گلگهر به عنوان نماینده فوتبال ایران در این رقابتها معرفی شده است. این تیم هم در گروه B با الجزیره امارات المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان رقابت خواهد کرد.