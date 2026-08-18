قرعه‌کشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا (لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان ۲) در مقر AFC برگزار شد و سه نماینده باشگاهی فوتبال ایران حریفان خود را در این رقابت‌ها شناختند.

استقلال، تراکتور و گل‌گهر رقبای آسیایی را شناختند/ آزمون و عزت‌اللهی مقابل آبی و قرمز ایران

با برگزاری قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد هر دو تیم استقلال و تراکتور با چه حریفانی روبه‌رو خواهند شد و با شناخته شدن شباب الاهلی امارات به عنوان یکی از حریفان این دو تیم، باید شاهد تقابل سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب تیم اماراتی مقابل نمایندگان ایران باشیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قرعه‌کشی مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا از جمله لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان ۲ امروز (سه‌شنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برگزار شد که دو تیم استقلال و تراکتور، نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و همچنین گل‌گهر سیرجان به عنوان نماینده باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان ۲ حریفان خود را شناختند.

استقلال در این دوره از رقابت‌ها با العین امارات، السد قطر، شباب الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر دیدار خواهد کرد. برنامه دیدارهای آبی‌پوشان به شرح زیر است که نام تیم میزبان در ابتدا آمده:

العین امارات - استقلال

استقلال - السد قطر

شباب الاهلی امارات - استقلال

استقلال - نفتچی ازبکستان

الغرافه قطر - استقلال

استقلال - الوصل امارات

پاختاکور ازبکستان - استقلال

استقلال - الشمال قطر

همچنین تراکتور در این دوره از رقابت‌ها با السد قطر، العین امارات، نفتچی ازبکستان، شباب الاهلی امارات، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر مصاف خواهد داد. برنامه دیدارهای تراکتور هم به شرح زیر است:

تراکتور - السد قطر

العین امارات - تراکتور

تراکتور - نفتچی ازبکستان

شباب الاهلی امارات - تراکتور

الغرافه قطر - تراکتور

تراکتور - الوصل امارات

تراکتور - الشمال قطر

پاختاکور ازبکستان - تراکتور

تاریخ برگزاری مسابقات لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:

هفته اول: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

هفته دوم: ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵

هفته سوم: ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۵

هفته چهارم: ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵

هفته پنجم: ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۵

هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵

هفته هفتم: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۵

هفته هشتم: ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۵

همچنین پیش از قرعه‌کشی مسابقات لیگ نخبگان آسیا، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم برگزار شد که گل‌گهر به عنوان نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها معرفی شده است. این تیم هم در گروه B با الجزیره امارات المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان رقابت خواهد کرد.