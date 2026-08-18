دیدار دو نماینده مجلس با وزیر امور خارجه

عباس گلرو نماینده سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فتح الله حسینی نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلانغرب و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه صبح امروز سه شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگو کردند.

به گزارش تابناک؛ عباس گلرو نماینده سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فتح الله حسینی نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلانغرب و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه صبح امروز سه شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگو کردند.