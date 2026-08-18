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دیدار دو نماینده مجلس با وزیر امور خارجه

عباس گلرو نماینده سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فتح الله حسینی نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلانغرب و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه صبح امروز سه شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۰۹
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به گزارش تابناک؛ عباس گلرو نماینده سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فتح الله حسینی نماینده سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلانغرب و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه صبح امروز سه شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگو کردند.

دیدار دو نماینده مجلس با وزیر امور خارجه

دیدار دو نماینده مجلس با وزیر امور خارجه

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عباس عراقچی نماینده مجلس عباس گلرو فتح الله حسینی دیدار
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