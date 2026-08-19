چرا محصولات گران روی موهای شما اثر ندارند؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که گران ترین و باکیفیت ترین محصولات مراقبت از مو را خریداری کنید، اما احساس کنید هیچ تاثیری روی موهایتان ندارند؟ یا شاید متوجه شده اید که موهایتان پس از استحمام ساعت ها طول می کشد تا خشک شوند، در حالی که موهای دوستتان در عرض چند دقیقه کاملا خشک می شود؟ پاسخ همه این معماها در یک مفهوم علمی و در عین حال ساده نهفته است: تخلخل مو (Hair Porosity).

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران - شناخت تخلخل مو به شما کمک می کند تا روتین مراقبتی خود را کاملا بر اساس نیازهای واقعی موهایتان تنظیم کنید و از هدر رفتن هزینه و زمان جلوگیری نمایید.

تخلخل مو چیست؟

تخلخل مو به توانایی مو در جذب و حفظ رطوبت اشاره دارد. این ویژگی به طور مستقیم به سلامت و وضعیت کوتیکول مو بستگی دارد. کوتیکول بیرونی ترین لایه تار مو است که از پولک ها و پوشش های هم پوشان (شبیه به سفال های سقف یا پولک های ماهی) تشکیل شده است.

میزان باز یا بسته بودن این پولک ها تعیین می کند که آب، روغن ها و مواد مغذی با چه سرعتی وارد تار مو شده یا از آن خارج شوند.

انواع تخلخل مو را بشناسید

به طور کلی، تخلخل مو در سه دسته اصلی قرار می گیرد:

تخلخل کم

در این نوع مو، پولک های کوتیکول بسیار فشرده، تنگ و هم پوشان هستند.

ویژگی ها: نفوذ آب و محصولات مراقبتی به داخل مو بسیار سخت است. محصولات اغلب روی سطح مو می مانند و احساس سنگینی یا چربی ایجاد می کنند. خشک شدن موها پس از شستشو زمان زیادی طول می کشد.

مزیت: اگر رطوبت وارد مو شود، به دلیل بسته بودن کوتیکول ها به سختی خارج می شود.

تخلخل متوسط یا طبیعی

متعادل ترین حالت مو است که در آن کوتیکول ها به میزان کافی باز هستند تا رطوبت وارد شود و به اندازه کافی بسته هستند تا آن را حفظ کنند.

ویژگی ها: موها به راحتی حالت می گیرند، رطوبت را به خوبی در خود نگه می دارند و ظاهر شاداب و درخشانی دارند.

تخلخل زیاد

در این حالت، کوتیکول های مو بلند شده، فاصله دار یا آسیب دیده اند.

ویژگی ها: مو آب و رطوبت را به سرعت جذب می کند، اما به همان سرعت نیز آن را از دست می دهد. این نوع مو اغلب جلا و درخشش خود را از دست داده، به شدت وز، خشک و شکننده می شود و به سرعت گره می خورد.

چه عواملی بر تخلخل مو تاثیر می گذارند؟

اگرچه بخش زیادی از تخلخل مو وراثتی و ژنتیکی است، اما عوامل محیطی و رفتاری نیز نقش پررنگی در تغییر آن دارند:

استفاده مداوم از ابزارهای حرارتی: اتو مو و سشوار با دمای بالا باعث آسیب به ساختار کوتیکول می شوند.

درمان های شیمیایی: رنگ کردن، دکلره، فر کردن یا صاف کردن شیمیایی مو (کراتینه و ریباندینگ) پیوندهای کوتیکول را باز کرده و تخلخل را بالا می برند.

عوامل محیطی: اشعه فرابنفش خورشید، نور شدید و آلودگی هوا به لایه بیرونی مو آسیب می زنند.

شستشوی نادرست: استفاده از شوینده های بسیار قوی یا آب بسیار گرم.



چگونه تخلخل موی خود را تشخیص دهیم؟ (تست لیوان آب)

یک راه ساده خانگی برای تشخیص تقریبی تخلخل مو، تست شناوری در آب است:

یک تار موی تمیز و شسته شده (بدون هیچ گونه نرم کننده یا روغن) را جدا کنید.

آن را داخل یک لیوان آب شفاف در دمای اتاق قرار دهید.

دو تا چهار دقیقه منتظر بمانید و وضعیت تار مو را مشاهده کنید:

اگر تار مو روی سطح آب شناور ماند: تخلخل موی شما کم است.

اگر تار مو در وسط لیوان معلق ماند: تخلخل موی شما متوسط است.

اگر تار مو به ته لیوان سقوط کرد: تخلخل موی شما زیاد است.

شناخت تخلخل مو اولین قدم برای داشتن موهایی سالم، درخشان و خوش حالت است. با بکارگیری محصولات مناسب نوع موی خود، می توانید زیبایی طبیعی تار موهایتان را دوباره زنده کنید.

