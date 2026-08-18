از سن بلوغ فرزندتان خبر دارید؟ / تفاوت های بلوغ دختران و پسران امروزی با گذشته
آیا همچنان مبتنی بر اعداد و ارقام قدیمی به سن و سال و بلوغ فرزندتان مینگرید؟
کد خبر: ۱۳۹۰۲۹۶| |
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شاید هنوز بسیاری از والدین بلوغ را پدیدهای میپندارند که با چهارده یا پانزدهسالگی و ورود به دبیرستان آغاز میشود. این تصور رایج، هرچند ریشه در تجربههای نسلهای پیشین دارد، با واقعیت زیستی نسل امروز فاصلهای معنادار یافته است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مطالعات علمی متعدد در ایران نشان میدهد که سن شروع بلوغ فیزیولوژیک، بهویژه سن اولین قاعدگی در دختران، طی دهههای اخیر کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. میانگین سن منارک یا همان قائدگی که زمانی نزدیک به چهارده سال بود، اکنون در بسیاری از پژوهشها به حدود دوازده تا سیزده سال رسیده و نشانههای اولیه بلوغ، از جمله رشد پستان یا موی زهار، گاه از نه یا دهسالگی ظاهر میشود.
الگوی جهانی و ایرانی
کاهش سن بلوغ، بخش کوچکی از یک الگوی جهانی است. در ایران، پژوهشی بر جفتهای مادر و دختر نشان داد که میانگین سن قاعدگی از ۱۳٫۸۸ سال در نسلهای متولد حدود ۱۹۳۰ به ۱۲٫۹۸ سال در نسلهای بعدی رسیده است؛ کاهشی معادل حدود یکدهم و نیم سال در هر دهه. مطالعات ملی مبتنی بر دادههای طرحهای سلامت و بیماری نیز همین مسیر را تأیید کردهاند: از ۱۳٫۸۶ سال در اواخر دهه شصت به ۱۳٫۶۵ سال در اواخر دهه هفتاد، و در بررسیهای جدیدتر حتی پایینتر. در اصفهان، میانه سن منارک به ۱۲٫۰۵ سال رسیده و در تهران نیز اعداد مشابهی گزارش شده است. همزمان با این تغییر، میانگین قد نسل جدید افزایش یافته و شاخص توده بدنی بالا رفته است؛ عواملی که بهطور مستقیم با زمانبندی بلوغ مرتبط هستند.
سن بلوغ متفاوت در کشورها
نگاهی به کشورهای دیگر نشان میدهد که این کاهش پدیدهای جهانی است، هرچند شدت آن متفاوت است. در ایالات متحده میانگین سن منارک حدود ۱۲٫۸ سال، در ژاپن ۱۲٫۵، در چین نزدیک به ۱۲٫۴ و در اسپانیا و یونان حتی پایینتر و حدود ۱۲ تا ۱۲٫۳ سال گزارش شده است. در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی مانند دانمارک، سوئد و هلند، این عدد نزدیک به ۱۳ سال است. در مقابل، در کشورهایی با وضعیت تغذیهای و اقتصادی ضعیفتر، سن بالاتر میماند: نپال حدود ۱۶٫۲ سال، سنگال ۱۶٫۱، بنگلادش و پاپوآ گینه نو نزدیک به ۱۵٫۸ و تانزانیا حدود ۱۵٫۲ سال. این پراکندگی نشان میدهد تغذیه، بهداشت و سبک زندگی چگونه زمانبندی زیستی بدن را جابهجا میکنند.
به اعتقاد کارشناسان، علتها روشن است: بهبود تغذیه، کاهش سوءتغذیه مزمن، تغییر سبک زندگی، کاهش فعالیت بدنی شدید و دسترسی گستردهتر به اطلاعات. این همان مسیری است که کشورهای صنعتی در قرن بیستم پیمودند و اکنون ایران نیز آن را تجربه میکند. با این حال، در حالی که بدن نوجوان زودتر وارد مرحله تحول میشود، ذهن بسیاری از والدین هنوز در چارچوب قدیمی باقی مانده است. نتیجه این ناهمزمانی، سکوت خانواده، شرم از گفتوگو و واگذاری میدان به فضای مجازی است؛ فضایی که اطلاعات را اغلب تحریفشده، اغراقآمیز یا تجاری ارائه میدهد.
آیا به معای بلوغ کامل است؟
باید دقت کرد که بلوغ در معنای دقیق علمی و پزشکی، صرفاً فرآیند زیستی رسیدن به قابلیت تولیدمثل است؛ مجموعه تغییرات هورمونی و فیزیکی که بدن را از کودکی به سمت آمادگی جنسی هدایت میکند. این مفهوم با بلوغ فکری، عاطفی، اجتماعی یا سیاسی یکی نیست. رسیدن به سن منارک یا آغاز علائم بدنی، بههیچوجه به معنای آمادگی برای مشارکت سیاسی، تصمیمگیریهای پیچیده اجتماعی، مسئولیتهای بزرگسالی یا حتی بلوغ کامل روانی نیست. این دو حوزه از یکدیگر جدا هستند و تاریخ و حقوق معاصر نیز آنها را از هم تفکیک کردهاند. بلوغ جسمی واقعیتی فیزیولوژیک است؛ بلوغ فکری و اجتماعی فرآیندی طولانیتر و وابسته به آموزش، تجربه و محیط است.
به رسمیت شناختن بلوغ در سنین چهارده و پانزدهسالگی و حتی زودتر، نخستین و ضروریترین گام است. این به رسمیت شناختن به معنای پذیرش آن است که فرزند دیگر کودک صرف نیست؛ موجودی در حال گذار است که هورمونها، احساسات و هویتش همزمان دگرگون میشود. اگر والدین این واقعیت را دیر ببینند، نوجوان را در میانهی طوفانی تنها میگذارند. اضطراب پنهان، سردرگمی عاطفی، جستوجوی پاسخ در منابع نامعتبر و گاه رفتارهای پرخطر، پیامدهای محتمل این تأخیرند.
مراقب فضای بیرونی باشید
همزمان، والدین باید مراقب فشارهای بیرونی باشند. فضای مجازی و همسالان تصویری اغلب تحریفشده از بلوغ و روابط میسازند. هدایت درست یعنی کمک به نوجوان برای تشخیص اطلاعات معتبر از هیاهو، و تقویت اعتمادبهنفس او تا ارزش خود را در ظاهر یا تأیید دیگران جستوجو نکند. تشویق به فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و تغذیه متعادل نیز بخشی از این همراهی است؛ زیرا تغییرات هورمونی با سبک زندگی پیوندی تنگاتنگ دارد و چاقی یا کمتحرکی میتواند زمانبندی بلوغ را بیش از پیش جابهجا کند.
کودکی را سلب نکنید
از سوی دیگر، به رسمیت شناختن بلوغ به معنای سلب کودکی نیست. نوجوان هنوز به حمایت عاطفی، مرزهای روشن و حضور والدین نیاز دارد. سختگیری افراطی یا آزادی بیحد، هر دو آسیبزا هستند. تعادل در اینجا به معنای احترام به حریم خصوصی در حال شکلگیری، همراه با نظارت هوشمندانه و گفتوگوی مداوم است. احساسات نوسانی، حساسیت به نقد و نیاز به استقلال، بخش طبیعی این دوره است و نباید آن را به نافرمانی تعبیر کرد.
در سطح گستردهتر، جامعه نیز باید این واقعیت را بپذیرد. مدارس و رسانهها اگر همچنان بلوغ را موضوعی ممنوع یا دیرهنگام بدانند، خانواده را در تنگنا قرار میدهند. آموزش مهارتهای زندگی و سواد عاطفی متناسب با سن میتواند بار سنگینی را از دوش والدین بردارد. اما نقطه آغاز، همچنان خانه است. پدری که تغییرات صدای پسرش را با شوخی تحقیرآمیز پاسخ میدهد یا مادری که از خرید نوار بهداشتی برای دختر دوازدهسالهاش احساس شرم میکند، ناخواسته پیام میفرستد که این مرحله ناهنجار است.
واقعیت آن است که نسل امروز زودتر از نسلهای پیشین وارد این گذرگاه میشود. والدین اگر این تغییر را به موقع ببینند و با دانش، آرامش و مهربانی همراهی کنند، نهتنها از آسیبهای احتمالی پیشگیری میکنند، بلکه رابطهای عمیقتر و اعتمادآمیزتر با فرزند خود میسازند. بلوغ نه پایان کودکی است و نه آغاز بحران؛ فرصتی است برای رشد مشترک. به رسمیت شناختن آن در سنین چهارده و پانزدهسالگی و حتی زودتر، و هدایت آگاهانهی آن، ضرورتی است که زمان آن فرارسیده است.
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