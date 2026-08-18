مهدی چمران با اشاره به تغییر نام برخی معابر به نام فرماندهان شهید، از پیشنهاد نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی چمران پیش از جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه اظهار کرد: بررسی آیین نامه ساماندهی راهبردی دفاتر خدمات الکترونیک، نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران و گزارش‌های حسابرسی سازمان آتش نشانی و سازمان زیباسازی شهر تهران در دستور کار جلسه خواهد بود.

وی با بیان این‌که فلسفه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک این بود که بخشی از کار‌های شهرداری را برون‌سپاری کنند، گفت: البته الان هم همین‌طور است؛ ولی اکنون بعضی از کار‌هایی که در دفاتر خدمات صورت می‌پذیرد، مجدداً در شهرداری هم بررسی می‌شود و حتی شاید در شهرداری دو بار بررسی شود. ما تلاش داریم سرعت صدور پروانه را کاهش دهیم و بررسی اصلاح آیین‌نامه آن هم به همین دلیل است.

چمران با اشاره به انتقال زندان‌ها از سطح شهر تصریح کرد: انتقال زندان‌ها به خارج از شهر قاعدتاً خیلی مثبت است و در آن بحثی نیست. به ویژه که حالا زندان اوین هم در یک دره خاصی قرار دارد. دره اوین یک دره محیط‌زیستی و تنفسی برای شهر تهران است ولی اینکه چه کار می‌خواهند انجام دهند و چه کار کردند، چیزی به ما اطلاعی ندادند. در دوره قبلی شهرداری قرار بود به جای آن زمین قبلی، شهرداری زمین مناسبی را جایگزین کند، اما به نتیجه نرسید.

وی با اشاره به احتمال تغییر نام بلوار شهید دادمان به نام شهید قاسم رستمی و در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود نام شهیدی به نام شهید دیگر تغییر کند، گفت: نامگذاری شهید دادمان به نام وزیر شهید راه و شهرسازی بود و آن را همین‌جوری گذاشته بودند و نامگذاری رسمی نبوده است. برای شهید دادمان یک خیابان و بلواری الان وجود دارد در شهرک قدس و با هماهنگی صورت پذیرفت.

چمران در خصوص دیگر نامگذاری‌های معابر به نام دیگر فرماندهان شهید تصریح کرد: خیابان و بزرگراه در تهران بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی را پیشنهاد ندادند. البته خیابان سپاه را پیشنهاد دادند، منتها، چون نام سپاه بود، ما دیدیم صلاح نیست که نام آن را تغییر بدهیم. برای امیر سرلشکر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی را پیدا نکردیم. امروز برای شهید شمخانی نامگذاری مطرح خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای رهبر شهید انقلاب نیز پیشنهاد دادیم، یکی فرودگاه مهرآباد به نام ایشان نامیده شود و یکی هم بوستان ولایت که خود ایشان هم افتتاح کردند.

چمران در خصوص فعالیت نمایشگاه‌های درون شهر تهران بیان کرد: هر چه تذکر دادیم به نتیجه‌ای نرسید؛ تذکر دادیم حداقل نمایشگاه‌های پر ازدحام برگزار نشود؛ اما توجهی نکردند. حتی دادستان کل کشور نامه رسمی نوشت و از قوه قضاییه و از سازمان بازرسی نامه نوشتند ولی آنها دارند کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی همچنین در ابتدای جلسه در تذکر خود به وزارت نفت با اشاره به کیفیت سوخت تصریح کرد: متاسفانه کیفیت درجه متوسط سوخت پایین رفته است؛ اما از وزارت درخواست داریم به این مساله رسیدگی کند؛ چرا که میزان کیفیت سوخت سبب می‌شود هم اتوبوس‌ها آسیب ببینند و هم هوا آلوده‌تر شود. امیدواریم تلاش‌های وزارت نفت در این جلسه افزایش پیدا کند.