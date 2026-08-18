در بازرسی فرودگاه امام خمینی مقدار ۱۹۸۰ گرم روغن مایع آغشته به مواد روانگردان از نوع شیشه که در داخل چمدان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ محسن لریان فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: کارکنان گیت بازرسی ترمینال خارجی فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل و بازرسی بار همراه احدی از مسافرین در خصوص حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی دقیق‌تر مقدار ۱۹۸۰ گرم روغن مایع آغشته به مواد روانگردان از نوع شیشه که در داخل چمدان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ لریان، در پایان گفت: کارکنان پلیس مستقر در فرودگاه‌های کشور با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در پرواز‌های خارجی را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه هرگونه فعالیت به آنان را نخواهد داد.

گفتنی است در پایان متهمین به همراه مواد مکشوفه و پرونده متشکله به مرجع ذیصلاح دلالت شد.