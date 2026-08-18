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کشف روغن‌های خوراکی آغشته به مواد روانگردان

در بازرسی فرودگاه امام خمینی مقدار ۱۹۸۰ گرم روغن مایع آغشته به مواد روانگردان از نوع شیشه که در داخل چمدان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۵
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کشف روغن‌های خوراکی آغشته به مواد روانگردان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ محسن لریان فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: کارکنان گیت بازرسی ترمینال خارجی فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل و بازرسی بار همراه احدی از مسافرین در خصوص حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی دقیق‌تر مقدار ۱۹۸۰ گرم روغن مایع آغشته به مواد روانگردان از نوع شیشه که در داخل چمدان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ لریان، در پایان گفت: کارکنان پلیس مستقر در فرودگاه‌های کشور با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در پرواز‌های خارجی را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه هرگونه فعالیت به آنان را نخواهد داد.

گفتنی است در پایان متهمین به همراه مواد مکشوفه و پرونده متشکله به مرجع ذیصلاح دلالت شد.

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برچسب ها
روغن خوراکی روغن مایع فرودگاه امام مواد روانگردان شیشه
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