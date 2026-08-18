اظهارات ترامپ علیه ایران، تیتر یک روزنامههای کویت
سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۰| |
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به گزارش تابناک؛ سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند:
القبس: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید
الوسط: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید و پرچم سفید را بالا ببرید
الجریده: ترامپ به ایرانیها؛ پرچم سفید را بالا ببرید
گزارش خطا
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ترامپ حیوان وحشی و درنده و نوکران و گاوهای شیر ده اش در منطقه ضرب سیلی دلاور مردان ایرانی را در چند ماه گذشته مثل اینکه فراموش کردند. لازم است سیلی های محکمتری زده شود.
اما به این گاوهای شیر ده منطقه بفهملنید که بلآخره روزی تنها خواهید ماند و آن روز التماس هایتان به ایران دیدنی خواهد بود. ان شاءالله.
اما به این گاوهای شیر ده منطقه بفهملنید که بلآخره روزی تنها خواهید ماند و آن روز التماس هایتان به ایران دیدنی خواهد بود. ان شاءالله.