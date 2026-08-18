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اظهارات ترامپ علیه ایران، تیتر یک روزنامه‌های کویت

سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۸۰
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2495 بازدید
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۳
روزنامه های کویت

به گزارش تابناک؛ سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند:

 القبس: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید

 الوسط: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید و پرچم سفید را بالا ببرید

 الجریده: ترامپ به ایرانی‌ها؛ پرچم سفید را بالا ببرید

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ترامپ ایران روزنامه های کویت شرق الاوسط القبس الجریده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
7
پاسخ
چشم حتما . منتظر دستور تو بودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
13
پاسخ
ترامپ حیوان وحشی و درنده و نوکران و گاوهای شیر ده اش در منطقه ضرب سیلی دلاور مردان ایرانی را در چند ماه گذشته مثل اینکه فراموش کردند. لازم است سیلی های محکمتری زده شود.

اما به این گاوهای شیر ده منطقه بفهملنید که بلآخره روزی تنها خواهید ماند و آن روز التماس هایتان به ایران دیدنی خواهد بود. ان شاءالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
ما اگه تسلیم بشو بودیم همون روز اول تسلیم میشدیم نه الان که اعتماد به نفسمون بالاتر هم رفته و یکبار شکستتون دادیم.
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