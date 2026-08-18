سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند.

به گزارش تابناک؛ سه روزنامه کویتی، تیترهای خود را اینگونه به تکرار پیام ترامپ به ایران اختصاص دادند:

القبس: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید

الوسط: ترامپ به ایران؛ تسلیم شوید و پرچم سفید را بالا ببرید

الجریده: ترامپ به ایرانی‌ها؛ پرچم سفید را بالا ببرید