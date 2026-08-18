سفر مهم رئیس مجلس به عراق

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا صبح فردا (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.