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فوری: آمریکا دنبال حمله جدیدی است!

یک سناتور آمریکایی قصد دارد قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از دستور رئیس جمهور این کشور برای حمله به عمان ارائه دهد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۲
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4555 بازدید
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۴
حمله به عمان

بعد از اظهارات تهدیدآمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا درباره بمباران کردن عمان، مجلس سنای این کشور به فکر جلوگیری از این حمله افتاده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «تیم کِین» سناتور دموکرات قصد دارد قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از دستور ترامپ برای حمله به عمان ارائه دهد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، کین در بیانیه‌ای گفت: «به محض بازگشت از تعطیلات ماه آگوست، قطعنامه اختیارات جنگی را که اقدام نظامی علیه عمان را ممنوع می‌کند، ارائه خواهم کرد».

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در حمایت از این قطعنامه، به او بپیوندند.این سناتور آمریکایی با بیان اینکه عمان شریک دیپلماتیک واشنگتن است که آمریکا با آن توافق‌نامه تجارت آزاد دارد، افزود که هدر دادن احتمالی مهمات آمریکایی علیه این کشور فقط به نفع مخالفان ژئوپلیتیکی ایالات متحده خواهد بود.

پیش از این، ترامپ در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» تهدید کرده بود: «اگر عمان سد راه (آمریکا در قبال تنگه هرمز) شود، ما آنها را به شدت بمباران خواهیم کرد».

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آمریکا عمان حمله به عمان جنگ تیم کین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
6
15
پاسخ
در مقابل سگ هار که واق واق میکند استقامت است و تمام در صورت فرار حمله میکند و در صورت استقامت فرار می کند
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
ترامپ سگی هست که فقط پارس میکند.گرفتن کارش نیست
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
چرا خیلی وقتها گاز هم میگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
2
9
پاسخ
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