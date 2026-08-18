فوری: آمریکا دنبال حمله جدیدی است!

بعد از اظهارات تهدیدآمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا درباره بمباران کردن عمان، مجلس سنای این کشور به فکر جلوگیری از این حمله افتاده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «تیم کِین» سناتور دموکرات قصد دارد قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از دستور ترامپ برای حمله به عمان ارائه دهد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، کین در بیانیه‌ای گفت: «به محض بازگشت از تعطیلات ماه آگوست، قطعنامه اختیارات جنگی را که اقدام نظامی علیه عمان را ممنوع می‌کند، ارائه خواهم کرد».

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در حمایت از این قطعنامه، به او بپیوندند.این سناتور آمریکایی با بیان اینکه عمان شریک دیپلماتیک واشنگتن است که آمریکا با آن توافق‌نامه تجارت آزاد دارد، افزود که هدر دادن احتمالی مهمات آمریکایی علیه این کشور فقط به نفع مخالفان ژئوپلیتیکی ایالات متحده خواهد بود.

پیش از این، ترامپ در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» تهدید کرده بود: «اگر عمان سد راه (آمریکا در قبال تنگه هرمز) شود، ما آنها را به شدت بمباران خواهیم کرد».