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بازداشت زن مواد فروش حرفه‌ای در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری زن موادفروش سابقه‌دار و کشف ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۷۰
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بازداشت

به گزارش سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، اظهار کرد: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، رسیدگی به فعالیت یکی از توزیع‌کنندگان حرفه‌ای مواد مخدر در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم، زنی سابقه‌دار در زمینه توزیع مواد مخدر است که پس از تهیه مقادیر قابل توجهی مواد، اقدام به توزیع آن در محدوده شهرستان ری می‌کرد؛ از این رو مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت وی را تحت رصد قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: با تکمیل تحقیقات و رصد فعالیت‌های متهم، مخفیگاه وی شناسایی شد و مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، روز گذشته طی عملیاتی غافلگیرانه این زن را دستگیر کردند.

وی با اشاره به نتیجه بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: در این عملیات ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل کشف و ضبط شد.

مافی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد کشف‌شده به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری منتقل شد و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

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بازداشت زن موادفروش گل
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