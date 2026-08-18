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دیدار معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با عراقچی

بهرام‌جان اعلایف که برای شرکت در هشتمین دور مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به تهران سفر کرده است، عصر روز دوشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۹
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دیدار عراقچی

بهرام‌جان اعلایف، معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان که برای شرکت در هشتمین دور مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به تهران سفر کرده است، عصر روز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزیر امور خارجه ضمن تبریک سالروز استقلال ازبکستان، از مواضع اصولی این کشور در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین حضور هیئت عالیرتبه این کشور به ریاست نورالدین اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان و هیئت همراه در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

عراقچی با اشاره به روابط خوب تهران و تاشکند و دیدارها و رایزنی‌های مستمر مقام‌های عالیرتبه دو کشور از جمله دیدار با همتای ازبکستانی در حاشیه اجلاس وزرای خارجه شانگهای در قرقیزستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت تعاملات و مراودات بین دو کشور در راستای پیشبرد روابط در همه عرصه‌های مورد اهتمام طرفین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت روابط حسنه فیمابین دو کشور برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای آسیای میانه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه به‌منظور صیانت از امنیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای متطقه تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با ابراز خرسندی از سفر به ایران و ابلاغ سلام‌ بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان به همتای ایرانی، آمادگی این کشور را برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور اعلام کرد.

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ایران ازبکستان عباس عراقچی دیدار بهرام‌جان اعلایف
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