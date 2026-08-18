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اعتراف دختر جوان به مشارکت در قتل فجیع رجب‌زاده

دختر جوان با فریب حمیدرضا رجب‌زاده را به مکانی در غرب تهران کشاند و پس از بیهوش کردن، با چاقو به او ضربه زد. سپس یک پسر جوان شالی به گردن مقتول انداخت تا از مرگ او مطمئن شوند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۸
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2277 بازدید
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۴
رجب زاده

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: حمیدرضا رجب‌زاده، مداح ۲۸ساله اوایل مردادماه امسال ناپدید شد و پس از ۲ هفته فیلم کوتاهی از صحنه‌های شکنجه و قتل او در یکی از کانال‌های معاند منتشر شد.

تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به دختر ۲۳ ساله‌ای رسید که مداح آخرین بار با او قرار ملاقات داشته است. دختر اعتراف کرد ماه‌ها قبل از طریق فضای مجازی با مقتول آشنا شده، اما وقتی نتوانسته به این ارتباط پایان دهد، دوست‌پسرش پیشنهاد قتل وی را داده است.

دختر جوان با فریب مداح او را به نقطه‌ای در غرب تهران کشاند و پس از بیهوش کردن، با چاقو به او ضربه زد. سپس پسر موردعلاقه‌اش شالی به گردن مقتول انداخت تا از مرگ او مطمئن شوند. آنها با همدستی چند نفر دیگر جسد را به بیابان‌های پرند منتقل کردند و آتش زدند و از صحنه قتل فیلم گرفتند.

پسر جوان که پیشنهاددهنده قتل بود، پس از بازداشت دختر تصمیم به فرار از کشور گرفت، اما موفق نشد و بامداد دیروز در عملیات ضربتی دستگیر شد. او نیز به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت فیلم را برای دریافت پول به کانال معاند فرستاده، اما پولی دریافت نکرده است.

قاضی محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران گفت تاکنون برای دادسرا محرز نشده که انگیزه قاتلان شخصی و فردی بوده است. در این پرونده مجموعا ۹ نفر شامل یک زن و ۸ مرد دستگیر شده‌اند و همه متهمان در اختیار ضابطان برای کشف ابعاد پنهانی پرونده هستند.

روزنامه همشهری نوشت:

حمیدرضا رجب‌زاده، مداح ۲۸ساله اوایل مردادماه امسال ناپدید شد و پس از ۲ هفته فیلم کوتاهی از صحنه‌های شکنجه و قتل او در یکی از کانال‌های معاند منتشر شد.

تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به دختر ۲۳ ساله‌ای رسید که مداح آخرین بار با او قرار ملاقات داشته است. دختر اعتراف کرد ماه‌ها قبل از طریق فضای مجازی با مقتول آشنا شده، اما وقتی نتوانسته به این ارتباط پایان دهد، دوست‌پسرش پیشنهاد قتل وی را داده است.

دختر جوان با فریب مداح او را به نقطه‌ای در غرب تهران کشاند و پس از بیهوش کردن، با چاقو به او ضربه زد. سپس پسر موردعلاقه‌اش شالی به گردن مقتول انداخت تا از مرگ او مطمئن شوند. آنها با همدستی چند نفر دیگر جسد را به بیابان‌های پرند منتقل کردند و آتش زدند و از صحنه قتل فیلم گرفتند.

پسر جوان که پیشنهاددهنده قتل بود، پس از بازداشت دختر تصمیم به فرار از کشور گرفت، اما موفق نشد و بامداد دیروز در عملیات ضربتی دستگیر شد. او نیز به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت فیلم را برای دریافت پول به کانال معاند فرستاده، اما پولی دریافت نکرده است.

قاضی محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران گفت تاکنون برای دادسرا محرز نشده که انگیزه قاتلان شخصی و فردی بوده است. در این پرونده مجموعا ۹ نفر شامل یک زن و ۸ مرد دستگیر شده‌اند و همه متهمان در اختیار ضابطان برای کشف ابعاد پنهانی پرونده هستند.

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برچسب ها
حمید رجب زاده مداح دختر جوان قتل فضای مجازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
2
7
پاسخ
آخه مداح چه قرار ملاقاتی با دختر داشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
5
3
پاسخ
عوامل اسراییل و امربکا در شهادت این شهید مدافع حجاب و عفاف نقش اصلی را بر عهده داشته اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
4
پاسخ
خدا خودش به همه جوانان این سرزمین کمک کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
3
4
پاسخ
مداح متاهل چه راحت گول دختره رو خورده
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