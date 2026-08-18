عکس و عکاسی

عکس: غرب وحشی از نگاه جیم کرانتز

جیم کرانتز، عکاس آمریکایی، در مجموعه «فرانتیر» با نگاهی سینمایی و روایی، تصویری از کابوی‌ها، گله‌های اسب و چشم‌انداز‌های گسترده غرب آمریکا ارائه کرده است؛ تصاویری که به دنیای «غرب وحشی» و سبک زندگی خشن و سخت‌گیرانه‌ای می‌پردازند که زمانی با این سرزمین گره خورده بود. کرانتز با استفاده از قاب‌بندی‌های چشمگیر، نورپردازی و حال‌وهوای عکس‌های کلاسیک، فضایی متفاوت از زندگی در این مناطق را به نمایش می‌گذارد؛ روایتی از فرهنگی که در کنار جذابیت‌های بصری و میراث تاریخی‌اش، نشانه‌هایی از خشونت، سختی و افول تدریجی یک شیوه زندگی را نیز در خود دارد.