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کد خبر: ۱۳۹۰۲۶۱
بازدید: ۲۲۶۷

عکس و عکاسی

عکس: غرب وحشی از نگاه جیم کرانتز

جیم کرانتز، عکاس آمریکایی، در مجموعه «فرانتیر» با نگاهی سینمایی و روایی، تصویری از کابوی‌ها، گله‌های اسب و چشم‌انداز‌های گسترده غرب آمریکا ارائه کرده است؛ تصاویری که به دنیای «غرب وحشی» و سبک زندگی خشن و سخت‌گیرانه‌ای می‌پردازند که زمانی با این سرزمین گره خورده بود. کرانتز با استفاده از قاب‌بندی‌های چشمگیر، نورپردازی و حال‌وهوای عکس‌های کلاسیک، فضایی متفاوت از زندگی در این مناطق را به نمایش می‌گذارد؛ روایتی از فرهنگی که در کنار جذابیت‌های بصری و میراث تاریخی‌اش، نشانه‌هایی از خشونت، سختی و افول تدریجی یک شیوه زندگی را نیز در خود دارد.

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برچسب‌ها:
عکس و عکاسی غرب وحشی عکاسی عکاس هنرمند سبک هنری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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