سن سکته مغزی در ایران

دبیر انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بروز سکته مغزی در کشور گفت: میزان بروز این بیماری در ایران حدود یک‌ونیم برابر متوسط جهانی است و سن بروز آن نیز حدود ۱۰ سال پایین‌تر از میانگین جهانی است.

به گزارش تابناک، سکته مغزی (استروک) به اختلال ناگهانی جریان خون در مغز گفته میشود که منجر به آسیب سلولهای عصبی میگردد و دو نوع اصلی دارد: ایسکمیک (انسدادی) و هموراژیک (خونریزی).

علل اصلی

در نوع ایسکمیک (شایعترین، یعنی حدود ۸۵ درصد موارد، ناشی از انسداد شریان مغزی توسط لخته خون است.

پارگی رگ مغزی به دلیل فشار خون بالا، آنوریسم یا ناهنجاری عروقی از عوارض ان است و عوامل خطر وقوع سکته مغزی شامل فشار خون بالا، دیابت، چربی خون، سیگار، چاقی، کم تحرکی و افزایش سن است..

احسان شریفی‌پور، دبیر انجمن سکته مغزی ایران، ابراز کرد: سکته مغزی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر و ناتوانی در کشور است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایران دچار سکته مغزی می‌شوند. بخش قابل توجهی از این بیماران جان خود را از دست می‌دهند و شمار دیگری نیز با درجات مختلفی از ناتوانی دائمی مواجه می‌شوند.

شریفی‌پور ادامه داد: در این کنگره تلاش شده است تمامی گروه‌هایی که به نوعی در تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به سکته مغزی نقش دارند، گرد هم آیند؛ از متخصصان مغز و اعصاب، فلوشیپ‌های سکته مغزی و نورواسکولار گرفته تا متخصصان طب اورژانس، قلب و عروق، داخلی، توانبخشی، جراحان مغز و اعصاب، پرستاران، کاردرمانگران، گفتاردرمانگران، پزشکان شاغل در اورژانس‌های سراسر کشور و متخصصان علوم اعصاب و اطفال.

دبیر انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بروز سکته مغزی در کشور گفت: میزان بروز این بیماری در ایران حدود یک‌ونیم برابر متوسط جهانی است و سن بروز آن نیز حدود ۱۰ سال پایین‌تر از میانگین جهانی است.

دبیر انجمن سکته مغزی ایران، ابراز کرد: سکته مغزی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر و ناتوانی در کشور است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایران دچار سکته مغزی می‌شوند. بخش قابل توجهی از این بیماران جان خود را از دست می‌دهند و شمار دیگری نیز با درجات مختلفی از ناتوانی دائمی مواجه می‌شوند.



شریفی پور با اعلام برگزاری هفدهمین کنگره کشوری و بین‌المللی سکته مغزی و نورواینتروِنشن ایران اظهار کرد: این کنگره از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در محل همایش‌های هتل قلب تهران در بیمارستان شهید رجایی برگزار می‌شود و در آن تازه‌ترین دستاوردهای تشخیصی و درمانی سکته مغزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شریفی‌پور ادامه داد: در این کنگره تلاش شده است تمامی گروه‌هایی که به نوعی در تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به سکته مغزی نقش دارند، گرد هم آیند؛ از متخصصان مغز و اعصاب، فلوشیپ‌های سکته مغزی و نورواسکولار گرفته تا متخصصان طب اورژانس، قلب و عروق، داخلی، توانبخشی، جراحان مغز و اعصاب، پرستاران، کاردرمانگران، گفتاردرمانگران، پزشکان شاغل در اورژانس‌های سراسر کشور و متخصصان علوم اعصاب و اطفال.

وی با اشاره به عوامل خطر متعدد سکته مغزی در کشور اظهار کرد: برای مقابله با این بیماری تنها متخصصان و کادر درمان مسئول نیستند، بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، از مسئولان و سیاستگذاران حوزه سلامت گرفته تا سایر بخش‌های مؤثر بر سلامت جامعه، باید در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل خطر سکته مغزی برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص سریع سکته مغزی گفت: در سکته مغزی هر دقیقه اهمیت دارد و هرچه بیمار زودتر به مرکز درمانی مناسب منتقل و ارزیابی شود، فرصت بیشتری برای استفاده از درمان‌های مؤثر و کاهش مرگ و ناتوانی وجود خواهد داشت.

دبیر انجمن سکته مغزی ایران تصریح کرد: آگاهی عمومی نسبت به علائم سکته مغزی، شناخت عوامل خطر و اقدام سریع در زمان بروز علائم باید به یکی از اولویت‌های جدی نظام سلامت تبدیل شود.

وی تصریح کرد: مردم باید بدانند که در صورت مشاهده علائم مشکوک به سکته مغزی، نباید منتظر برطرف شدن علائم بمانند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن با اورژانس تماس گرفته و بیمار را به مرکز مجهز منتقل کنند.

شریفی‌پور ادامه داد: هدف اصلی برگزاری این کنگره تنها ارائه آخرین یافته‌های علمی نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای تبادل تجربه میان متخصصان و بررسی راهکارهایی است که بتواند روند تشخیص و درمان بیماران را در کشور بهبود بخشد.

دبیر انجمن سکته مغزی ایران اظهار امیدواری کرد: با همکاری جامعه پزشکی، رسانه‌ها، مسئولان و مردم بتوان از بروز موارد بیشتری از سکته مغزی پیشگیری کرد و در صورت وقوع بیماری نیز با رساندن سریع بیمار به درمان مناسب، از مرگ و ناتوانی قابل پیشگیری جلوگیری شود.

وی یکی از نیازهای مهم کشور را توسعه دسترسی بیماران به درمان‌های مداخله‌ای و نوین دانست و گفت: درمان‌های اندوواسکولار و روش‌های نوین مداخله‌ای، از جمله خارج کردن مستقیم لخته از داخل عروق مغزی، می‌توانند در بیماران واجد شرایط نقش بسیار مهمی در کاهش ناتوانی و بازگرداندن آنان به زندگی عادی داشته باشند.

دبیر انجمن سکته مغزی ایران افزود: بنابراین باید زیرساخت‌ها، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و حمایت‌های لازم برای گسترش این خدمات در نقاط مختلف کشور فراهم شود.

شریفی‌پور خاطرنشان کرد: ایران از برنامه‌های ارزشمندی همچون برنامه ۷۲۴ برای مدیریت حاد سکته مغزی برخوردار است و مراکز منتخب متعددی نیز در کشور برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران فعال هستند؛ با این حال، با توجه به حجم بالای بیماری و عوارض شدید و متنوع آن، لازم است حمایت از این برنامه‌ها و توسعه شبکه درمان سکته مغزی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با دعوت از فعالان رسانه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی درباره سکته مغزی گفت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در آموزش مردم درباره علائم سکته مغزی، عوامل خطر، راه‌های پیشگیری و ضرورت مراجعه فوری به مراکز درمانی دارند.