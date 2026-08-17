ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره اسکورت کشتیها در تنگه هرمز
«کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه مدعی شد که ایالات متحده تلاشهای خود برای اسکورت و همراهی کشتیها در مسیر عبور از تنگه هرمز را افزایش خواهد داد.
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به گزارش تابناک، رایت در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز ادعا کرد: «ما بهطور مداوم در زمینه اسکورت کشتیها برای خروج از (تنگه) بهتر خواهیم شد.»
وی در ادامه اذعان کرد که نمیداند چه زمانی میزان تردد کشتیها در این آبراه به سطح پیش از درگیری بازخواهد گشت.
گفتنی است، «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است: «تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این پیام تاکید کرده است: «پیام ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، داراییهای مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.»
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