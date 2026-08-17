صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز

«کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه مدعی شد که ایالات متحده تلاش‌های خود برای اسکورت و همراهی کشتی‌ها در مسیر عبور از تنگه هرمز را افزایش خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۵۲
| |
841 بازدید
وزیر انرژی آمریکا

به گزارش تابناک، رایت در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز ادعا کرد: «ما به‌طور مداوم در زمینه اسکورت کشتی‌ها برای خروج از (تنگه) بهتر خواهیم شد.»

وی در ادامه اذعان کرد که نمی‌داند چه زمانی میزان تردد کشتی‌ها در این آبراه به سطح پیش از درگیری بازخواهد گشت.

گفتنی است، «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است: «تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این پیام تاکید کرده است: «پیام ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کریس رایت وزیر انرژی آمریکا ایران تنگه هرمز تردد کشتی ها اسکورت
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نسخه جدید ترامپ برای ایران!
سی‌ان‌ان: ترامپ به«بازگشت به پیش از جنگ» راضی شد
ادعای جنجالی ترامپ درباره ارتباط با مقامات سپاه
ترامپ در محاصره خشم اعراب گیر افتاد
سناتور مورفی: جنگ با ایران از اول قابل پیروزی نبود
آمریکا اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را تکذیب کرد
مذاکره عراق با ایران برای تردد نفتکش‌هایش در تنگه هرمز
عبور اکثریت کشتی‌ها از مسیر ایرانی تنگه هرمز
مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!
ادعای سنتکام: به محاصره علیه ایران ادامه می‌دهیم!
وب گردی
پرشین هتل
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟
مصائب یک آخوند برای اجاره خانه و فرزندآوری
لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن
دولت ترامپ از طریق «نچیروان بارزانی» با فرمانده سپاه تماس گرفت/ قرار بود مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در اربیل برگزار شود
پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید
روایت الجزیره از شیوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ایران
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد
تغییر چهره آقای بازیگر پس از عارضه مغزی
از «مختارنامه» تا «دلدادگان»؛ تلویزیون چرا در گذشته مخاطب بیشتری دارد؟
راه مهم ایران برای شکار اف 15 آمریکا
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۱ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۸۹ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۶۷ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۵۴ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pfQ
tabnak.ir/005pfQ