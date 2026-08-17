رئیس جمهور چین به آمریکا میرود
به گزارش تابناک، نشریه پالتیکو گزارشی نوشت: شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در سفر ماه آینده خود به ایالات متحده برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سفری جانبی به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخواهد داشت.
به گفته چهار نفر از افراد آگاه نسبت به برنامه سفر رئیسجمهور چین، شی که در ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ماه) در واشنگتن با ترامپ دیدار خواهد کرد، هیچ برنامهای برای شرکت در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل که از ۲۲ سپتامبر آغاز خواهد شد، ندارد.
در این نشست رهبران جهان برای یک هفته سخنرانی و جلسات جانبی با مقامات دولتی ایالات متحده گرد هم میآیند.
شی در عوض حضور خود در ایالات متحده را به دیدار با ترامپ در ۲۴ سپتامبر محدود خواهد کرد.
یکی از این افراد که نام خود را فاش نکرده، به پالتیکو گفت: شی قرار است در اواخر ۲۳ سپتامبر پرواز کند. او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد و در ۲۵ سپتامبر بازخواهد گشت؛ بهعبارتی رئیسجمهور چین فقط یک روز در کاخ سفید ملاقاتی خواهد داشت.
پالتیکو نوشت: گمانهزنیهای گستردهای در میان جامعه دیپلماتیک واشنگتن وجود داشت مبنی بر اینکه شی از فرصت حضور در مجمع برای عنوان طرحهای چین جهت توسعه صلحآمیز بینالمللی بهعنوان نقطه مقابل جنگ جاری آمریکا علیه ایران استفاده میکند.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا مستقر در واشنگتن گفت: زمانی که تاریخ اجلاس ۲۴ سپتامبر در ابتدا اعلام شد، مردم به این موضوع اشاره کردند که ممکن است چینیها آن تاریخ را پیشنهاد کرده باشند تا او بتواند برای مجمع عمومی به شهر نیویورک برود.
نه سفارت چین و نه نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل در نیویورک به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
شی آخرین بار در سال ۲۰۱۵ به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت.
رئیسجمهور چین در اوج همهگیری کووید در سال ۲۰۲۱ از طریق لینک ویدیویی خطاب به این مجمع سخنرانی کرد و در آن بهطور ضمنی به شکست ایالات متحده در افغانستان اشاره کرد.