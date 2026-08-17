فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیه الله گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در رابطه با گام دوم انقلاب، مسئله «امت‌سازی» است که به دست ایشان و با هدایت و بیانات ایشان در طول ۳۷ سال رهبری انجام شد.

به گزارش تابناک، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج)، روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر حکیم شهید که در تالار حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف فکری و عملی رهبر شهید انقلاب، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در رابطه با گام دوم انقلاب، مسئله «امت‌سازی» است که به دست ایشان و با هدایت و بیانات ایشان در طول ۳۷ سال رهبری انجام شد و نتیجه آن، مبعوث شدن مردم در شرایط حساس امروز بود.

وی افزود: اینکه این اتفاق چگونه رخ داد، البته با نقش اساسی و تعیین‌کننده خدای متعال در تغییر دل‌ها مرتبط است، اما بدون هیچ شک و تردیدی نمی‌توان نقش تعیین‌کننده و اساسی امام شهیدمان در ساخته شدن و آماده‌سازی امتی که در این شرایط مبعوث شد را نادیده گرفت.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر نقش مردم اظهار کرد: من به جای اینکه مطالب خودم را مطرح کنم، از بیانات ایشان استفاده می‌کنم و به همین موضوع مرتبط می‌کنم. ایشان در سال ۱۳۶۳ درباره اعتقاد و باور عمیق خود به حضور مردم فرمودند که «در هیچ جهت، یک حکومت بریده از مردم نمی‌تواند کاری کند» و حکومت اسلامی نیز در هیچ بخشی نمی‌تواند بدون کمک مردم به اهداف خود برسد.

جعفری ادامه داد: خدای متعال به پیامبر(ص) می‌فرماید «حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»؛ یعنی خداوند، مؤمنان و پیروان پیامبر را در کنار خود قرار می‌دهد. این تعبیر نشان می‌دهد که در نقش پیامبری و بعثت و برانگیختن مؤمنان، مؤمنان در کنار خدای متعال قرار می‌گیرند. بر اساس این آیه و تفسیری که امام شهید از آن داشت، خداوند مؤمنان را در کنار خود قرار می‌دهد و نمی‌فرماید «حسبنا الله» به تنهایی.

وی تأکید کرد: این ایمان و باور عمیق نسبت به حضور مردم و مؤمنان، در طول سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. انقلاب، جنگ و حوادث مختلف گام اول انقلاب رخ داد و از ابتدای سال ۱۳۹۰، رهبر شهید انقلاب در بیانات خود، این مسیر را به شکل جدی دنبال کردند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) گفت: ایشان از سال ۱۳۹۰ در کرمانشاه با مردم سخن گفتند و در سخنرانی‌های خود در خراسان شمالی این موضوع را ادامه دادند و تا سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به نوعی مقدمه‌سازی و آماده‌سازی اذهان مردم برای ورود به گام دوم انقلاب را دنبال کردند.

جعفری افزود: با صدور بیانیه گام دوم انقلاب، این مسیر وارد مرحله جدیدی شد. در این بیانیه نیز تصریح شد که مسئله اصلی ما، مسئله مردم است؛ حضور مردم، میل مردم، اراده مردم و عزم مردم در این بعثت و برانگیختگی نقش اساسی دارد.

وی ادامه داد: شاید برخی افراد از این موضوع خوششان نیاید یا به عمق این حرکت و وضوح واقعی آن توجه نکنند، اما واقعیت این است که مردم در همه تحولات و جنبش‌های بزرگ اجتماعی نقش دارند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) با اشاره به استمرار تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر حضور مردم گفت: در سال ۱۳۹۲ و سال‌های بعد نیز بیانات مختلفی در همین زمینه وجود دارد. برای نمونه، ایشان فرمودند: «باید یک کار وسیع جبهه‌ای انجام داد و این کار جز با حضور مردم امکان ندارد.» این یعنی ابتکارات مردم می‌تواند بسیاری از کارها را پیش ببرد.

جعفری اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، بیانات فراوانی درباره حضور مردم وجود دارد که نشان می‌دهد برای ورود به گام دوم انقلاب، یک فرایند مقدمه‌سازی و آماده‌سازی در حال انجام بوده است. بیانیه گام دوم به یکباره صادر نشد، بلکه مقدماتی داشت که از سال‌ها قبل آغاز شده بود.

وی با اشاره به یکی از بیانات رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۳ گفت: ایشان فرمودند: «وقتی کار به دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورند، آن وقت به سامان خواهد رسید؛ هر جا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزه مردمی و نیروهای متنوع و متکثر مردمی کار را پیش خواهد برد.»

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) ادامه داد: معتقدم یکی از کارهای اصلی امروز ما این است که بیانات گوهرین ۳۷ ساله ایشان و حتی بیانات ایشان پیش از انقلاب را درباره جامعه‌سازی و امت‌سازی مورد توجه و مطالعه دقیق قرار دهیم.

وی افزود: یکی از ابعاد مهم این منظومه فکری، حضور مردم در صحنه است. البته در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، به دلیل مسائل مربوط به برجام، انتخابات و شرایط خاص کشور، این موضوع با شدت سابق دنبال نشد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷، مجدداً و به صورت مستمر بر حضور مردم و به‌ویژه نقش جوانان تأکید شد.

جعفری گفت: برای مثال، رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۷ فرمودند: «یک لشکری از جوانان مؤمن و انقلابی لازم است که وارد میدان شوند و مطالبه کنند آرمان‌ها را و به تحقق آنها کمک کنند.»

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در دیدارهای مختلف در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: در سخنرانی‌های ایشان با مجلس خبرگان، در نشست‌های بزرگ بسیجیان، در سالگرد حضرت امام(ره) و در بیانات مربوط به قیام مردم قم و تبریز، تمرکز فراوانی بر ظرفیت جوانان و حضور آنان وجود داشت.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) تصریح کرد: اینها در واقع آماده‌سازی برای یک حرکت و یک قیام دیگر بود؛ همان چیزی که می‌توان از آن به تعبیر «انقلاب در انقلاب» و گام دوم انقلاب یاد کرد. انتظار یک انقلاب و این مبعوث شدن مردم، مقدمه آن انقلاب بود و ما اکنون وارد آغاز اجرای این انقلاب شده‌ایم.

جعفری ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در میدان‌های مختلف، از جمله شبکه‌سازی‌های اجتماعی و فرهنگی و حرکت‌های لازم و «آتش به اختیار»، بر حضور مردم تأکید کردند و فرمودند در هر جایی که احساس شود باید وارد میدان شد و برای مطالبه عمومی اقدام کرد.

وی افزود: ایشان خطاب به جوانان فرمودند: «مطالبه عمومی من از شما جوانان این است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همت بلندتر در پیش بگیرید.»

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) با اشاره به صدور بیانیه گام دوم انقلاب در سال ۱۳۹۷ گفت: پس از صدور این بیانیه، نوع مواجهه با موضوع متفاوت شد و بحث عملیاتی کردن و پیاده‌سازی اهداف گام دوم انقلاب مطرح شد.

جعفری به تبیین رهبر شهید انقلاب از مفهوم گام دوم اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که معنای گام دوم این است که همان انگیزه، همان حرکت و همان همت بلندی که توانست کشور را پس از سال‌های متمادی از زیر لگد استعمارگران و مستکبران خارج کند، امروز نیز وجود دارد تا یک حرکت عظیم دیگر را رقم بزند و این حرکت عظیم، ان‌شاءالله به آینده روشن ملت ایران منتهی خواهد شد.

وی ادامه داد: این سخنان در سال ۱۳۹۸ و در دیدار با جوانان دانشگاهی مطرح شد و در آن، موضوع انقلاب، چشم‌انداز انقلاب و نقش جوانان در رسیدن به چشم‌انداز انقلاب مورد توجه قرار گرفت.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) افزود: در ادامه این سؤال مطرح شد که برای تحقق این اهداف چه باید کرد؟ پاسخ این بود که به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم‌انداز نیاز داریم. حرکت عمومی یعنی قیام، نهضت و انقلاب.

جعفری گفت: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که باید یک حرکت عمومی در کشور شکل بگیرد. ایشان همچنین در سال ۱۳۹۸ درباره مقابله با فعالیت‌های دشمن فرمودند که در برابر فعالیت هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل مختلف ایران، در جبهه ملت ایران نیز باید میلیون‌ها نفر آماده ضربه و حمله متقابل در امور تبلیغاتی و انواع اقدامات ممکن باشند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر «خودجوش» بودن حرکت جوانان اظهار کرد: ایشان در سال ۱۳۹۸ فرمودند: «آنچه ما از شما جوان‌های عزیز انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید؛ نباید منتظر این باشیم که شما را به کار وادار کنند، باید خودکار حرکت کنید؛ مثل مبارزات دوران انقلاب.»

جعفری افزود: از این مقطع به بعد، به‌ویژه از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، موضوع «بعثت مردم» و ضرورت حرکت و قیام مردم با ادبیات روشن‌تری مطرح شد. این موضوع نیازمند پژوهش دقیق‌تری است، اما وقتی سخنان ایشان از سال ۱۳۹۰ تا آن مقطع را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که یک مسیر پیوسته برای آماده‌سازی مردم طی شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در عید مبعث سال ۱۳۹۹ گفت: ایشان فرمودند: «بعثت که به معنای برانگیختگی انسان برگزیده خداوند است، در مرحله بعد به برانگیختگی مجموعه‌های بشری منتهی خواهد شد.»

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز در بیانات مربوط به عید مبعث، بعثت به معنای برانگیختن، راه انداختن و حرکت دادن مجموعه‌های انسانی معرفی شد. همچنین تأکید شد که انقلاب عظیم اسلامی در ایران، مضمون بعثت را در دوره معاصر تشریح کرد.

جعفری گفت: وقتی این انقلاب انجام شد و نظامی بر این اساس به وجود آمد، همان حادثه‌ای که برای پیامبران پیش آمد، در برابر این انقلاب نیز تکرار شد؛ یعنی دشمنان در مقابل آن صف کشیدند و دشمنی‌ها، جنگ‌ها، ناامنی‌ها و مشکلات اقتصادی و امنیتی آغاز شد.

وی افزود: در مواجهه با این دشمنی‌ها، دو عنصر مهم برای مردم مورد تأکید قرار گرفت: نخست بصیرت و دوم صبر و استقامت. این دو عنصر برای ادامه راه انقلاب ضروری هستند و مردم ما نیز به‌خوبی آن را دریافت کرده و امروز به آن عمل می‌کنند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) با بیان اینکه «مردم مبعوث‌شده» در میدان حضور دارند، اظهار کرد: امروز بخشی از مردم در میدان حضور دارند و بخشی نیز دلشان در میدان است. آنچه اهمیت دارد، همین حضور و آمادگی مردم است.

جعفری با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: ایشان در سال ۱۴۰۱ و در سالگرد حضرت امام(ره) فرمودند اگر بخواهیم زیربنای مکتب مبارزه امام و انقلاب امام را در یک جمله بیان کنیم، باید بگوییم زیربنای همه فعالیت‌های ایشان «قیام لله» بود.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در بیانات دیگری در سال ۱۴۰۱ تأکید کردند که امام(ره) به مردم یاد داد حضور آنها در صحنه معجزه‌آفرین است. ایشان فرمودند: «این را ماها نمی‌دانستیم، دیگران هم نمی‌دانستند؛ امام به ملت فهماند اگر می‌خواهند به نتایجی که مطلوب آنهاست برسند، باید در میدان حضور داشته باشند.»

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) افزود: عقب کشیدن، به این و آن اتکا کردن و از میدان خارج شدن فایده‌ای ندارد؛ مردم باید وارد میدان شوند، البته با جهت و هدف مشخص.

جعفری این رویکرد را سیاست راهبردی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: آوردن مردم وسط صحنه و سپردن پرچم مبارزه به دست مردم، یک سیاست راهبردی است. اما در مقابل این سیاست، یک سیاست راهبردی دیگر نیز وجود دارد و آن، بیرون آوردن مردم از صحنه است.

وی تصریح کرد: آنهایی که به دنبال تعطیلی میدان‌ها هستند، در واقع در پی خارج کردن مردم از صحنه‌اند. امروز این سیاست با جدیت در حال فعالیت است و باید نسبت به آن توجه داشت.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) گفت: در سال‌های اخیر، حضور مردم در میدان‌های مختلف مورد هدف قرار گرفته است؛ از راهپیمایی اربعین گرفته تا جشن‌های بزرگ و مراسمی مانند نیمه شعبان. بنابراین باید نسبت به سیاست دشمن برای خارج کردن مردم از صحنه هوشیار بود.

جعفری در ادامه با اشاره به مسئولیت فعالان فرهنگی و رسانه‌ای اظهار کرد: حضور مردمی که در میدان هستند، باید با یک نکته اساسی همراه باشد و آن، تعیین دقیق هدف است. اینجا میدانداران، تریبون‌داران و صاحبان نقطه‌زن مسئولیت دارند.

وی افزود: کسانی که مردم را به میدان دعوت می‌کنند، باید هدف مشخص و دقیقی داشته باشند. اهداف فرعی و دست دوم نباید جای هدف اصلی را بگیرد.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) تصریح کرد: هدف عبارت است از حاکمیت اسلام، اعتلای ملت ایران و مقابله با استکبار. هر کسی که مخاطبی دارد و می‌تواند اثر بگذارد، باید در این زمینه کار کند و مردم را به این اهداف دعوت کند.

جعفری در پایان با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: به توفیق الهی، اگر حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، چه جنگ هشت‌ساله باشد و چه جنگ ۱۲ روزه، مردم وارد میدان خواهند شد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد این بودیم که مردم به شکلی معجزه‌گونه مبعوث شدند و در میدان حضور پیدا کردند. به توفیق الهی، اگر حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با حوادث مبعوث خواهد کرد و کار را مردم به پایان خواهند رساند.