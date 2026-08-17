تیم جدید رامین رضاییان قطعی شد

به گزارش تابناک، رامین رضاییان که فصل گذشته در تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان حضور داشت، پس از قطعی شدن جدایی‌اش از استقلال مذاکراتی را با چند باشگاه انجام داد.

او پیش از این تمایل خود را برای ادامه فوتبال در اروپا نیز اعلام کرده بود، اما در نهایت پیشنهاد مناسبی از باشگاه‌های اروپایی دریافت نکرد.

در نهایت رضاییان با باشگاه فولاد به توافق نهایی رسید و حضور دوباره‌اش در این تیم قطعی شد. او در تیم فصل گذشته لیگ برتر هم برای فولاد به میدان رفت.