پیام عراقچی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی با انتشار پیامی، سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به کشور را گرامی داشت و از آنان به عنوان نمادهای ایستادگی ملت ایران یاد کرد.

عراقچی، آزادگان را «سرمایه‌های گرانقدر» و «سندهای زنده عزت و سربلندی ایران اسلامی» توصیف کرد.

وزیر امور خارجه تأکید کرد که میراث این عزیزان، فرهنگ ایستادگی، وفاداری و امید برای نسل‌های امروز و فردای ایران است.

وی با ادای احترام به مقام آزادگان، مراتب قدردانی خود را از همکاران آزاده‌اش در وزارت امور خارجه و خانواده‌های آنان ابراز داشت.