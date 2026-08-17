پیام عراقچی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان
وزیر خارجه کشورمان از آزادگان به عنوان نمادهای ایستادگی ملت ایران یاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۳۱| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی با انتشار پیامی، سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به کشور را گرامی داشت و از آنان به عنوان نمادهای ایستادگی ملت ایران یاد کرد.
عراقچی، آزادگان را «سرمایههای گرانقدر» و «سندهای زنده عزت و سربلندی ایران اسلامی» توصیف کرد.
وزیر امور خارجه تأکید کرد که میراث این عزیزان، فرهنگ ایستادگی، وفاداری و امید برای نسلهای امروز و فردای ایران است.
وی با ادای احترام به مقام آزادگان، مراتب قدردانی خود را از همکاران آزادهاش در وزارت امور خارجه و خانوادههای آنان ابراز داشت.
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