ترس بانوی اول آمریکا از ایران!
به گزارش تابناک، دیلی میل عصر دوشنبه در گزارشی نوشت: ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده در بحبوحه گزارشهایی مبنی بر برنامهریزی ایران برای ترور همسرش، بهطور فزایندهای نگران اوست. با این حال، ملانیا معتقد است که سرویس مخفی ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای تضمین امنیت دونالد ترامپ انجام میدهد.
این روزنامه انگلیسی تاکید کرد: منابعی آگاه در واشنگتن فاش کردهاند که ملانیا ترامپ میترسد که ایران بتواند دونالد ترامپ را ترور کند. علاوه بر این، تهدید مطرحشده از سوی ایران، ترامپ را آزار میدهد، هرچند که او علنا چنین نگرانیهایی را رد میکند.
دیلی میل همچنین افزود: متحدان دونالد ترامپ نگرانند که ایران با چنین کارزاری بتواند رئیسجمهور آمریکا را فریب دهد.
پیش از این، روزنامه واشنگتن پست از عملیات امنیتی کمسابقهای در ماه گذشته پرده برداشت که طی آن، در پی یک تهدید منتسب به ایران، دونالد ترامپ پس از سوار شدن نمایشی به ایرفورس وان در برابر دوربینها، مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاهی به هواپیمایی دیگر منتقل شد و ترکیه را ترک کرد؛ در حالی که خبرنگاران و حتی شماری از کارکنان کاخ سفید تصور میکردند رئیسجمهور آمریکا همچنان در ایرفورس وان حضور دارد!