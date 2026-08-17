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ادعای تداوم مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز

سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب گزارش‌های مربوط به مذاکرات محرمانه در اربیل، تأکید کرد که مانع اصلی در روابط با آمریکا نه نبودِ میانجی، بلکه اصرار واشنگتن بر تکرار خطاهای محاسباتی و رویکردهای شکست‌خورده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۱۵
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک مقام دولتی پاکستان در اظهاراتی به «ام‌اس ناو» مدعی شد که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان مسالمت‌آمیز جنگ ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

«طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پیش‌تر نسبت به نتیجه رسیدن مذاکرات ابراز خوش‌بینی کرده بود. وی گفته بود: «پاکستان تمام تلاش خود را برای آوردن دو طرف به پای میز مذاکره انجام می‌دهد.»

کاخ سفید اما به درخواست «ام‌اس ناو» برای اظهارنظر پاسخ نداد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره درستی یا نادرستی گزارش یکی از رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه آمریکا برای اطمینان از اینکه تیم مذاکره‌کننده ایران و روند مذاکرات مورد حمایت نیروهای مسلح و سپاه است، از طریق یک کانال غیررسمی در اقلیم کردستان عراق با سپاه پاسداران در ارتباط بوده تا از مورد اعتماد بودن این مذاکرات اطمینان حاصل کند و اینکه گفته شده نشست محرمانه‌ای نیز بین ایران و آمریکا در اربیل برگزار شده است؟ با رد موضوع نشست محرمانه میان ایران و آمریکا گفت: این خبر ساختگی است.

وی در خصوص سوالی درباره میانجی‌گری اروپایی‌ها میان ایران و آمریکا و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: پاکستان میانجی اصلی ایران و آمریکاست و قطر هم تلاش می‌کند. اینکه برخی کشورهای اروپایی در تماس‌هایی که با ما دارند دیدگاه‌هایی مطرح کنند و آمادگی خود را برای به‌کار گرفتن مساعی جمیله خود ابراز کنند، امری کاملا طبیعی است ولی به این معنا نیست که ما میانجی جدیدی در تحولات مرتبط با روابط ایران و آمریکا داشته باشیم. اساسا مسئله ما در ارتباط با آمریکا، بحث میانجی نیست بلکه موضوع به نوع نگاه آمریکا، اشتباهات محاسباتی‌ و اصرار بر روش‌ها و رویکردهایی که صدها بار شکست آن تجربه شده بازمی‌گردد اما هیات حاکمه آمریکا کماکان اصرار دارد همان مسیرهای تجربه‌شده را دوباره بیازماید. قطعا نتیجه‌ای جز موارد قبلی عایدشان نخواهد شد.  

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پاکستان ایران آمریکا مذاکرات مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز بازگشایی
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