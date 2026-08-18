فال ابجد فردا سه شنبه ۲۷ مرداد

فال ابجد براساس چهار حرف الف، ب، ج ، د تعبیر می شود.

به گزارش تابناک؛ تعبیر فال ابجد شما بر اساس ماه تولدتان در ادامه آورده شده است.

فروردین: ب د د

بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود؛ فعلا بهتر است دست به کاری نزنی، چون در موقعیت خوبی نیستی. به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد. تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت. باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر.

اردیبهشت: ج آ د

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگی ا ت نباش. به جای تشویش در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

خرداد: د د ج

قصد و نیتت خوب است. به زودی کارهایت سر و سامان می‌گیرد. تا ۴۰ روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا می‌شود که انتظارش را نداری. تغییرات مثبتی در زندگی ات در پیش داری. خیلی زود از غم و رنج رها می‌شوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا می‌کنی؛ البته اراده تو هم در این امر دخیل می‌باشد.

تیر: آ آ ج

از خصومت دست بردار. اگر قصد انجام کاری ناثواب را داری یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده؛ باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن می‌رسی. صدمه‌ای متوجه توست. صدقه بده؛ ان شاءالله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و درآمد حرام دوری کن. در همه کار‌ها به خدا توکل کن.

مرداد: ج ج ب

طالع خوبی داری. چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست خواهی آورد، به تو تهمت یا طعنه می‌زنند ولی آسیب به تو نمی‌رسد، چون کسی نمی‌تواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در کارت پیدا می‌شود. به خداوند توکل کن تا گره کارت باز شود و به خواسته ات برسی.

شهریور: ب ب آ

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می‌شود، اما نباید عجله کنی بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در کارت پیدا می‌شود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن، چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی به زودی خبری از او به تو می‌رسد و از آن خبر شاد می‌شوی. هیچ تشویشی به دل راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته خود خواهی رسید.

مهر: آ د ب

طالع خوبی داری و عاقبت به آنچه که طالبش هستی می‌رسی. از کار و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی روز به روز کارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو که از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت بازمی گردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگی ات بوده رفع خواهدشد و بعد از این زندگی خوبی را خواهی داشت.

آبان: ب د ب

به زودی مشکل یا ناراحتی ات بر طرف می‌شود، اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده‌ای که به زودی به دست می‌آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه‌ای داری عاقبت به نفع تو تمام می‌شود. اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید؛ به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می‌شود و کارت بالا می‌گیرد.

آذر: ج آ ب

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگرنه پشیمان می‌شوی بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر، سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه‌ی امور برخوردار شوی.

دی: د ج ب

در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد. یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می‌آوری. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد بود. سود یا پول زیادی نصیبت می‌شود. با دوستان خوب مشورت کن، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد. مال حلال خوبی به دست می‌آوری؛ قدر آن را بدان و شکر خدا کن. می‌توانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

بهمن: د آ آ

آینده خوبی را در پیش داری. اگر همتت را به کار بگیری با موفقیت فاصله‌ای نداری. افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد. به زودی گشایشی در کار‌ها پیدا می‌شود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده‌ای به صلاح تو بوده، خیری در آن است.

اسفند: ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست؛ بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی. کسی قصد فریب دادن تو را دارد؛ مراقب باش فریب او را نخوری. نمی‌توانی همه را دوست خود بدانی. بعضی‌ها افکار فتنه انگیز دارند. اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی. اگر قصد انجام کاری را داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.