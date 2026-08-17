خبر ترسناک درباره خودروهای تولید داخل

سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: «آزمایش کراش تست (Crash Test) یک آرزوی دیرینه بود که ما داشتیم و با پیگیری‌های بسیار زیاد در سال گذشته، با حضور معاون محترم اول ریاست‌جمهوری افتتاح شد... یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در موضوع ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و چگونگی ضربه‌پذیری آن است؛ موضوعی که تنها در این آزمایشگاه که "مرکز آزمون تصادف" یا "کراش تست" نامیده می‌شود، مشخص می‌گردد... در این مرکز، خودرو با سرعت مشخص و با استفاده از آدمک‌هایی که در جایگاه راننده و سرنشینان جلو و عقب قرار می‌گیرند، مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا مشخص شود در صورت بروز تصادف، آیا راننده و سرنشینان از صدمات محفوظ خواهند ماند یا خیر... این آرزوی دیرینه ما برآورده شد، اما دریغ که تا امروز حتی یک خودروی تولید داخل در این مرکز مورد تست قرار نگرفته است؛ که این خود در نوع خود بی‌نظیر است؛ چرا که ما این مرکز را داریم و الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، اما تا امروز ندیده‌ایم که حتی یک نمونه از محصولاتی که اکنون در حال تولید است یا قرار است در آینده به خط تولید وارد و به جامعه عرضه شود، مورد تست قرار گیرد...» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.