دیدار سیدحسن خمینی با آیت الله جوادی آملی + عکس

حجج الاسلام محمدی گلپایگانی و سید حسن خمینی با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی آیت‌الله جوادی آملی در روز دوشنبه ۲۶ مرداد، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.