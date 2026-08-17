دیدار سیدحسن خمینی با آیت الله جوادی آملی + عکس
حجج الاسلام محمدی گلپایگانی و سید حسن خمینی با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتوگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۲۰۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از دفتر اطلاعرسانی آیتالله جوادی آملی در روز دوشنبه ۲۶ مرداد، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی با این مرجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل با حضور در بیت آیت الله جوادی آملی با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
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