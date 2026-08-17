وال استریت ژورنال اعلام کرد: ایران در دوره اخیر، ضمن افزایش تولید موشک و پهپاد، نیروهای سپاه را برای هماهنگی با گروه‌های همسو در یمن، عراق و لبنان اعزام کرده تا برای احتمال گسترش درگیری در منطقه آماده شوند.

به گزارش تابناک؛ وال استریت ژورنال اعلام کرد: ایران در دوره اخیر، ضمن افزایش تولید موشک و پهپاد، نیروهای سپاه را برای هماهنگی با گروه‌های همسو در یمن، عراق و لبنان اعزام کرده تا برای احتمال گسترش درگیری در منطقه آماده شوند.



این روزنامه همچنین از تقویت ساختار فرماندهی نظامی ایران و آمادگی تهران برای یک درگیری طولانی‌تر خبر داده است.