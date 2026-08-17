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پنتاگون به دنبال ایده‌های تازه برای مجازات ایران

تلگراف مدعی شد: پنتاگون درخواست تلگرافی غیرمعمولی برای تحلیلگران نظامی ارسال کرده و از آنها ایده‌های «خلاقانه» برای مجازات ایران خواسته است.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۴
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تلگراف



به گزارش تابناک؛ تلگراف مدعی شد: پنتاگون درخواست تلگرافی غیرمعمولی برای تحلیلگران نظامی ارسال کرده و از آنها ایده‌های «خلاقانه» برای مجازات ایران خواسته است.
این درخواست پنتاگون نشان می‌دهد که چگونه گزینه‌های دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته نتوانسته تهران را مجبور به تسلیم کند.

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تلگراف پنتاگون دونالد ترامپ ایران
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