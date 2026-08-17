تلگراف مدعی شد: پنتاگون درخواست تلگرافی غیرمعمولی برای تحلیلگران نظامی ارسال کرده و از آنها ایده‌های «خلاقانه» برای مجازات ایران خواسته است.





به گزارش تابناک؛ تلگراف مدعی شد: پنتاگون درخواست تلگرافی غیرمعمولی برای تحلیلگران نظامی ارسال کرده و از آنها ایده‌های «خلاقانه» برای مجازات ایران خواسته است.

این درخواست پنتاگون نشان می‌دهد که چگونه گزینه‌های دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته نتوانسته تهران را مجبور به تسلیم کند.