ایران استراتژی نظامی خود را تهاجمی کرد
تهران به آمریکا چند هفته فرصت داده است تا تفاهمنامه میان دو کشور را بهطور کامل اجرا کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که ایران تصمیم گرفته سیاست خود را از وضعیت دفاعی به یک راهبرد «کاملاً تهاجمی» تغییر دهد.
به گفته این مقام، تهران به آمریکا چند هفته فرصت داده است تا تفاهمنامه میان دو کشور را بهطور کامل اجرا کند.
ایران هشدار داده که محاصره دریایی آمریکا را بهصورت نامحدود تحمل نخواهد کرد.
اگر دیپلماسی شکست بخورد، تمام نهادهای ایرانی برای تشدید تنش در تنگه هرمز و سراسر منطقه آماده خواهند بود.
ایران معتقد است دیگر نمیتوان برای دستیابی به یک صلح پایدار، صرفاً به میانجیها متکی بود.
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