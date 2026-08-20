کارت قرمز نهادهای نظارتی به مدیرعامل بازنشسته ایرانول/ سایه «انفصال از خدمت» بر سر صادرکنندگان حکم غیرقانونی

پرونده مدیران بازنشسته در وزارت رفاه با ورود قاطع دو نهاد نظارتی به فاز تازه‌ای رسید. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، با استناد به استعلام‌های حقوقی، مخالفت صریح خود را با تداوم مدیرعاملی «جواد نجم‌الدین» در شرکت نفت ایرانول اعلام کردند؛ مدیری که با ۳۷ سال سابقه در سال ۱۳۹۳ بازنشسته شده بود، اما چند ماه قبل در اقدامی بحث‌برانگیز به کار بازگشته است!

سال گذشته و هم‌زمان با انتصاب «جواد نجم‌الدینِ» ۷۰ ساله به مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول، تابناک در گزارشی نسبت به چنین انتصاب و تضاد آن با قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» هشدار داد. تنها چند روز پس از این انتصاب بود که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای رسمی به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اجرای بی‌کم‌وکاست دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره» در تمامی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حال در جدیدترین موضع‌گیری‌های نظارتی، سازمان بازرسی با استعلام از کمیسیون حقوقی این سازمان در خصوص وضعیت بازنشستگان «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز»، شمول قانون بر این صندوق را بررسی کرده است.

در پاسخ به این استعلام، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور حقوقی مجلس، ضمن ابلاغ نظریه کمیسیون حقوقی به تمامی معاونت‌ها، اعلام کرد: با توجه به بهره‌مندی صندوق آینده‌ساز از بودجه دولتی، رعایت قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در آن الزامی است. بر این اساس، بازگشت‌ به‌ کار بازنشستگان در این صندوق منتفی بوده و دستورالعمل مصوب دولت در خصوص احراز صلاحیت مدیران نیز، این صندوق را مشمول قوانین بازنشستگی صندوق‌ها قرار داده است.

نامه دیوان محاسبات به مدیرعامل تاپیکو

از سوی دیگر، دیوان محاسبات نیز در بررسی این پرونده یک گام فراتر نهاده است. دادسرای این دیوان با تشکیل پرونده‌ای برای متخلفان، در نامه‌ای خطاب به «شهیدی‌پور» (مدیرعامل تاپیکو و رئیس مجمع شرکت نفت ایرانول)، مدیرعاملی «جواد نجم‌الدین» و عضویت «مهدی کامیار» در هیئت‌مدیره را فاقد شرایط قانونی دانسته است. دیوان محاسبات به نامبردگان تا پایان هفته جاری مهلت داده است تا دلایل توجیهی خود را به دادیاری این دیوان ارائه کنند.

شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل «احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق‌ها» مصوب مهرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، متخلفان (شامل صادرکنندگان حکم و تصویب‌کنندگان) به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.

در این میان، علیرغم شعار دولت چهاردهم مبنی بر استفاده از مدیران با تجربه و جوان و متخصص و تأکیدات مکرر دکتر پزشکیان، مقاومت «احمد میدری» در برابر اجرای قانون جای سؤال جدی دارد. این رویکردِ وزیر کار نه تنها به شایعات و حواشی دامن زده، بلکه انتظار می‌رود مقام عالی وزارت رفاه در اجرای مصوبات دولت و تمکین به قانون پیش‌قدم باشد، نه آنکه قوانین را بر اساس تفسیر و میل شخصی تعریف کند.