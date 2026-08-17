سپاه: هرگونه تهدید را با قاطعیت تمام در هم میکوبیم
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران بهمناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن بیانیهای صادر کرد:
آزادگان سرافراز آموزگاران مقاومت و ایستادگی، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید آفرینی راهبردی هستند.
سپاه پاسداران ضمن گرامیداشت این روز فرخنده به ملت شریف و مبعوث شدۀ ایران اسلامی، اطمینان میدهد که پاسداران جانبرکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمودهای رهبر انقلاب، با تمام توان و آمادگی، همافزا و هماهنگ با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام و با بهرهگیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت، در هم خواهند کوبید.