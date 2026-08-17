ادعای جنجالی ترامپ درباره ارتباط با مقامات سپاه
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ پس از رد اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا جی دی ونس درباره «هدف نخست» جنگ با ایران، با فاکس نیوز مصاحبه و درباره موضوعات مختلف لفاظی کرد.
خبرنگار فاکس نیوز از ترامپ درباره مذاکرات ایران و عمان درباره «کنترل» روی تنگه هرمز سوال کرد و نظر او را در این باره جویا شد.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این سوال گفت: «اگر عمان سد راه (آمریکا در قبال تنگه هرمز) شود، ما آنها را به شدت بمباران خواهیم کرد.»
او در این مصاحبه در تلاش برای رد موضوع کمبودهای ذخایر نظامی آمریکا در نتیجه جنگ با ایران مدعی شد که آمریکا به اندازه کافی مهمات و تسلیحات دارد.
ترامپ در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره «پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم نامه اسلام آباد» حرف زد و بار دیگر آرزوهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد.
او مدعی شد: «ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد.. من هیچ جدول زمانی (درباره جنگ با ایران) ندارم و عجلهای ندارم. آنها بازیکنان پوکر خوبی هستند، اما آنها دارند میمیرند.»
رئیسجمهور آمریکا سپس تلاش کرد از جنگ با ایران دستاوردسازی کند و به فاکس نیوز گفت: «محاصره دریایی ایالات متحده، همچنان فشار اقتصادی جدیدی را بر ایران وارد میکند و انتخابات میاندورهای (کنگره)، مطلقا هیچ تاثیری بر تفکر من ندارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی، امروز دوشنبه در پاسخ به سؤالی درباره آتشبس و مهلت ۶۰ روزه گفته بود: اولاً، چنین چیزی وجود ندارد. ما در متن تفاهم (اسلامآباد)، چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم و اساساً بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی، سیاستهایش را تنظیم کند.
بقائی افزود: ما بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم، بر اساس ارزیابیهایمان از آنچه تأمینکننده و تضمینکننده منافع و امنیت ملی است. بنابراین، ما چیزی تحت این عنوان در تفاهم نداریم. آن چیزی که در تفاهم آمده بود و تفاهمی که الان، وضعیتش را میدانید، به دلیل نقضهای فاحش آمریکا، الان در اجرا وضعیت روشنی دارد از حیث اجرا نشدن.