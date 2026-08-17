ترامپ اظهارات ونس درباره جنگ با ایران را رد کرد

به گزارش تابناک؛ در حالی که نفر دوم دولت آمریکا اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران را کاهش قیمت نفت و بنزین خواند، ترامپ علیه برنامه هسته‌ای ایران لفاظی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در صفحه تروث سوشال خود به سراغ اولویت اول این کشور در قبال جنگ با ایران پرداخت و بدون اشاره به اظهارات معاونش، سخنان او در این باره را رد کرد.

بیست و سوم مرداد بود که معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ با ایران گفته بود: «هدف شماره یک این است: پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان.»

ونس افزود: «طبعاً هدف شماره دو این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.».

اما حالا امروز رئیس‌جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت: «هدف شماره یک، و همواره هدف شماره یک، این است و خواهد بود که ایران به هیچ وجه، تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!»