سردار محبی: رسانهها در جنگ با سپاه هماهنگ بودند
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه، گفت: سردار حسین محبی در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم و بهویژه شهدای عزیز امت و مسئولان، مدیران و دانشمندان و یکایک شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: یاد و خاطره شهید بزرگوار محمود صارمی را که روز شهادت این شهید سعید به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است، گرامی میداریم.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید علیمحمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی فقید سپاه، افزود: حقیقتاً جای ایشان این روزها بسیار خالی است و خالی بودن جای این شهید بزرگوار واقعاً مشهود است.
محبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیزی که خانوادههای گرانقدر آنها در این مراسم باشکوه شرف حضور دارند، گفت: یاد و خاطره همه این شهدا را گرامی میداریم.
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با تبریک با تأخیر روز خبرنگار، خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه، مسئولان، مدیران عامل و همه عزیزانی که در این عرصه تلاش و فعالیت دارند، گفت: به یکایک شما بزرگواران خیرمقدم عرض میکنم و از حضور همه عزیزان تشکر دارم.
خبرنگاران دیگر صرفاً روایتگر نیستند
سردار محبی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگهای مختلف اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید، ما مقاطعی از جنگ با به ظاهر قدرتمندترین کشورهای دنیا به لحاظ عِده و عُده و تجهیزات مدرن نظامی را پشت سر گذاشتهایم.
وی افزود: این جنگ به خاطر ترکیبی بودن، عرصههای مختلفی دارد که یکی از آن عرصهها، عرصه رسانه است و شاید عرصه رسانه به خاطر تأثیرگذاری بسیار زیادی که در افکار عمومی دارد، یکی از مهمترین این عرصهها باشد.
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه تصریح کرد: در این عرصه که عرصهای از جنگ است، خبرنگار دیگر صرفاً روایتگر نیست و رسانه تنها به رسالت اطلاعرسانی و روایتگری نمیپردازد، بلکه در این عرصه از جنگ، رسانه جزو ابزار جنگ و بخشی از سازوکارهای جنگی است.
سردار محبی ادامه داد: اصحاب رسانه و فعالان عرصه رسانه افسران این جنگ هستند و طرحهای رسانهای آنها نیز بخشی از طرح عملیاتی جنگ محسوب میشود.
وی با تأکید بر اهمیت این نبرد گفت: این جنگ، یک جنگ جدی و تأثیرگذار است و به حمدالله رسانههای ما و همه شما عزیزان در این عرصه خوب درخشیدید، بسیار هماهنگ و همراه بودید و با جدیت کامل در این عرصه مهم جنگ که به لحاظ شناختی و به لحاظ عملیات روانی اهمیت زیادی دارد، رسالت خودتان را به خوبی انجام دادید.
رسانهها توانستند عرصه جنگ را شناسایی کنند
سردار محبی افزود: امروز رسانههای ما به راحتی توانستند عرصه جنگ را شناسایی کنند و جنگ را علاوه بر عرصه زمینی، به عرصه اذهان بکشانند و اجازه ندهند دشمن در عرصه ذهنها تصرف کند و یک جنگ ذهنی و جنگ ادراکی را شکل دهد و بتواند ادراک جامعه را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه رسانه امروز فقط روایتگر نیست، گفت: رسانه امروز علاوه بر روایتگری و علاوه بر واقعنمایی، واقعسازی میکند. رسانه امروز بخشی از جنگ و بخشی از سازوکار جنگ است و همه این عزیزان بحمدالله این نکته را مدنظر داشتند.
سخنگوی سپاه ادامه داد: رسانه آینه نیست که هر آنچه هست را منعکس کند؛ رسانه یک لنز است که این لنز گاهی از اوقات باید بزرگنمایی کند و گاهی از اوقات باید کوچکنمایی کند.
سردار محبی با اشاره به نقش رسانهها در ثبت پیروزیها اظهار کرد: امروز اصحاب رسانه و فعالان عرصه رسانه تنها روایتگر پیروزی نیستند، بلکه درصدد ثبت پیروزی در ذهن تاریخی و تاریخ جامعه ایران هستند و در فکر ماندگارسازی پیروزی هستند.
وی افزود: بحمدالله رسانههای ما در این عرصه، لبه تیز رسانه خودشان را متوجه دشمن کردند و دشمن را دچار سردرگمی و تردید در اهداف و اضمحلال و شکست در ذهن کردند.
رسانهها هماهنگی بالایی با مجموعه سپاه داشتند
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه ادامه داد: از سوی دیگر، لبه نرم رسانه خودشان را متوجه مردم خودشان کردند؛ برای امیدآفرینی، نشاطآفرینی، انسجام، اتحاد و تقویت روحیه سلحشوری و مقاومت در برابر دشمن.
وی با اشاره به نقش رسانهها در پیوند میان جامعه، میدان و دیپلماسی گفت: رسانهها به حمدالله به خوبی توانستند رابطه بین خیابان، میدان و دیپلماسی را برقرار کنند و این رابطه را در اذهان مردم و جامعه تثبیت کنند و از هرگونه رخنه برای تفرقهافکنی مراقبت کنند.
سردار محبی با اشاره به تجربه خود در مدت کوتاه مسئولیت روابط عمومی سپاه پس از شهادت سردار شهید علیمحمد نائینی، از همراهی و دغدغهمندی اصحاب رسانه در جریان جنگ تقدیر کرد و گفت: در این مدت بهخوبی دریافتم که مدیران و مسئولان رسانهای کشور، از رسانه ملی گرفته تا خبرگزاریها و سایر رسانهها، هماهنگی و همراهی بالایی با مجموعه سپاه داشتند و با دغدغه مسائل جنگ را دنبال میکردند.
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه، با تأکید بر همراهی و همدلی اصحاب رسانه در جریان جنگ اظهار کرد: میزان همراهی رسانهها به حدی بود که احساس میکردم مدیران، خبرنگاران و فعالان رسانهای، بخشی از خانواده سپاه هستند.
رسانهها با استفاده از شیوههای مختلف اخبار را برای افکار عمومی تبیین میکردند
وی افزود: همان دغدغهای که پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان حافظان و مدافعان انقلاب دارند، در میان اصحاب رسانه نیز مشاهده میکردم و هر یک از فعالان رسانهای به شیوهای اخبار و اطلاعات دریافتی را به بهترین شکل بازتاب میدادند.
محبی ادامه داد: رسانهها با استفاده از شیوههای مختلف از جمله تصویرسازی، ارائه نقشه، توضیح جزئیات و انتشار تصاویر مرتبط، اخبار را برای افکار عمومی تبیین میکردند و این همراهی نشان میداد که همه در یک مسیر و با یک دغدغه مشترک حرکت میکنند.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه این همدلی برای او قابل توجه بوده است، تصریح کرد: اصحاب رسانه همان دغدغهای را داشتند که پاسداران انقلاب اسلامی دارند و از این منظر میتوان آنان را در مسیر دفاع از انقلاب و منافع کشور همراه دانست.
سردار محبی افزود: برخی از این فعالان در مراسم حضور دارند و تعدادی نیز به دلیل همزمانی با جلسات و برنامههای دیگر امکان حضور نیافتند. برگزاری این مراسم با هدف قدردانی از تلاشها و همراهی فعالان رسانهای و با مشورت و حمایت فرمانده کل سپاه انجام شده است.
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه همچنین با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن، این مناسبت را به آزادگان تبریک گفت و اظهار کرد: آزادگان از نیروهای پرتلاش جبههها بودند که سالهایی را در اسارت دشمن سپری کردند، اما با حفظ روحیه آزادگی به آغوش ملت بازگشتند و بازگشت آنان برای کشور منشأ خیر و برکت بود.