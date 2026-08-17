قالیباف: مقاومت تنها در میدانهای سخت رقم نمیخورد
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در این پیام اظهار کرد: مدرسه مهمترین کانون تربیت نسلی است که سیمای فردای ایران را رقم خواهد زد. نسلی که انشاءالله با آموزش دانش و پرورش، نسلی با ایمان و حسینی، پرچم عزت و اقتدار ایران سرافراز را در مسیر سعادت و پیشرفت به اهتزاز درآورد.
وی افزود: برگزاری سیونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با شعار ارزشمند «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در مسیر تعلیم و تربیت و اتخاذ تصمیمهای روشن و راهگشا برای ساختن آینده ایران اسلامی است.
قالیباف گفت: آنچه امروز در مدرسه، در کلاس درس و در شخصیت دانشآموزان شکل میگیرد، در حقیقت تصویر فردای کشور است. از همین رو سرمایهگذاری بر انسان، دانش، هویت و تربیت نسل آینده، راهبردیترین سرمایهگذاری برای ایران است؛ چرا که آینده ایران اسلامی را نفر به نفر و نفس به نفس میسازد.
وی ادامه داد: در روزگاری که قدرتهای سلطهگر برای تضعیف هویت و سطحیسازی افکار عمومی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند، ایران بیش از هر زمان به نسلی دانشمند، مؤمن، عمیق، امیدوار، خلاق، خودباور، مسئولیتپذیر و مقاوم نیاز دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این نسل باید در کنار دانش و مهارت، ریشههای هویت ایرانی و اسلامی خود را بشناسد، به تواناییهای این سرزمین ایمان داشته باشد و در برابر فشارها و تهدیدها، عزت، استقلال و سربلندی ایران را پاس بدارد.
قالیباف با بیان اینکه مدرسه و معلم در خط مقدم صیانت از سرمایه انسانی و هویت ملی کشور قرار دارند، اظهار کرد: مقاومت و سربلندی ایران تنها در میدانهای سخت رقم نمیخورد؛ بخش مهمی از آن در مدرسه، در کتاب، در کلاس درس و در تربیت دانشآموزانی شکل میگیرد که آینده این سرزمین را بر دوش خواهند کشید.
وی گفت: یاد و نام شهدای معلم و دانشآموز دفاع مقدس اول تا جوانان و نوجوانان پرورشیافته در همین مدارس که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم به فیض شهادت نائل آمدند، گواهی روشن بر همین حقیقت است.
قالیباف افزود: آنان نشان دادند مدرسه ایرانی تنها محل آموختن علم نیست، بلکه میتواند کانون پرورش انسانهایی باشد که در هنگام خطر، آگاهانه و شجاعانه از دین، وطن و آرمانهای ملت خویش دفاع کنند.
وی انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری این شهیدان به نسلهای جدید را از رسالتهای مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نیز نماد شاخص این تربیت و پرورش مسئولیتپذیر هستند؛ شهدایی که در کودکی، چون شهیدان زیستند و به دیار معبود شتافتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید ایران حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای بر جایگاه آموزش و پرورش، منزلت معلم، تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت و نقش تعیینکننده این نهاد در ساخت آینده کشور، اظهار کرد: تحقق این نگاه مستلزم آن است که آموزش و پرورش از آموزش صرف فراتر رود و انسانهای مؤمن، دانا، توانمند، هویتمند و مسئولیتپذیر تربیت کند؛ رویکردی که در سند تحول بنیادین نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
قالیباف ادامه داد: در همین چارچوب، مجلس شورای اسلامی نیز آموزش و پرورش را در شمار اولویتهای اساسی کشور قرار داده و در سالهای اخیر اقداماتی همچون قانون رتبهبندی معلمان، ارتقای جایگاه حرفهای فرهنگیان، پیگیری مسائل معیشتی و استخدامی و تقویت اعتبارات و زیرساختهای این نهاد را دنبال کرده است.
وی تأکید کرد: بیتردید این مسیر باید به جدیت ادامه یابد و مسائل بنیادین آموزش و پرورش هرگز نباید در میان اولویتهای کشور به حاشیه رانده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تحقق اهداف بلند نظام تعلیم و تربیت را نیازمند همدلی و همافزایی همه ارکان کشور دانست و گفت: دولت باید با سیاستگذاری پایدار، تأمین منابع، ارتقای منزلت و معیشت معلمان و فراهم آوردن زیرساختهای مناسب، زمینه تحقق اهداف تحول بنیادین را فراهم کند و مجلس نیز با قانونگذاری و نظارت مؤثر پشتیبان این حرکت باشد.
قالیباف افزود: در این میان مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور نقشی تعیینکننده دارند؛ چرا که سیاستهای کلان زمانی به ثمر میرسند که در مدرسه به عمل آموزشی و تربیتی مؤثر تبدیل شوند.