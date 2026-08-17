اعتراف شکننده اردوگاه خودی ترامپ از جنگ با ایران!
یک نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ ایران از سوی دونالد ترامپ گفت رئیسجمهور آمریکا در ماههای پیش از آغاز جنگ، درباره پیامدهای آن از جمله قیمت بنزین، «شاید انتظارات کاذبی» ایجاد کرده بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۴۳| |
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دون باکن، نماینده جمهوریخواه ایالت نبراسکا، گفت دونالد ترامپ در روزهای نخست جنگ ایران «شاید انتظارات کاذبی» ایجاد کرده بود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود، ممکن است ترامپ در روزهای نخستینِ مناقشه با ایران، دچار «انتظارات نادرست» شده باشد، چرا که روند این درگیری با ارزیابیهای اولیه تفاوت داشت.
باکن که برای انتخاب مجدد کنگره آمریکا نامزد نشده است، در گفتوگو با برنامه «Face the Nation» شبکه سیبیاس با مارگارت برنان، درباره اظهارات ترامپ پیرامون قیمت بنزین در بحبوحه جنگ ایران گفت این اظهارات «صادقانه» بوده است.
او در عین حال افزود که رئیسجمهور آمریکا «در ماههای گذشته و در مراحل ابتدایی این کارزار علیه ایران، شاید انتظارات کاذبی ایجاد کرده بود.»
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